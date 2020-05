US Space Force : décollage du X-37B, le mystérieux vaisseau spatial sans pilote classé « secret défense »

Le 17 mai 2020 à 15 h 14, heure française, l’US Space Force a lancé un mystérieux engin spatial dans l’espace, en collaboration avec l’United Launch Alliance (ULA). Le décollage s’est déroulé sans heurts depuis la station de Cape Canaveral Air Force, en Floride.

Le vaisseau X-37B à nouveau lancé dans l’espace : Ce n’est pas la première fois que le X-37B est envoyé dans l’espace. Il s’agit au fait de sa sixième mission mystère, toujours en collaboration avec l’ULA, une coentreprise entre Lockheed Martin et Boeing. La dernière mission remonte à environ trois ans : le X-37B avait orbité autour de la Terre pendant 780 jours avant de revenir.

Le vaisseau (qui mesure 9 mètres de long sur 4,5 mètres d’envergure pour un poids d’environ 5,5 tonnes) a été transporté dans l’espace par la fusée Atlas V. Normalement, le lancement du X-37B était prévu pour le 16 mai 2020 mais des problèmes de météo ont contraint l’US Space Force et l’ULA à repousser sont départ d’un jour.

Un vaisseau en mission secrète

Pour l’heure, on ne sait pas exactement quelle sera la mission du X-37B. Le Pentagone a juste parlé de « programme d’essai expérimental visant à démontrer les technologies d’une plateforme d’essai spatiale sans pilote, fiable et réutilisable. »

Des responsables de la Force spatiale américaine ont toutefois dévoilé quelques indices. L’engin transporterait plusieurs technologies et « expériences » qui vont servir à mener divers tests dans l’espace. Il embarquerait notamment deux charges utiles de la NASA pour effectuer des recherches sur les effets des rayonnements spatiales sur différents matériaux. À cela s’ajoutent un petit satellite FalconSat-8 ainsi que des graines à planter dans l’espace.

Les États-Unis en pleine conquête de l’espace

Le lancement réussi du X-37B est une petite victoire supplémentaire pour les États-Unis qui sont en compétition avec l’Europe, la Russie ou encore la Chine pour conquérir l’espace.

Crédit photo : Par United States Air Force/Michael Stonecypher / Wikipedia

Les responsables de la Space Force ont déclaré que les technologies et expériences transportées par le vaisseau vont permettre au pays de « développer plus efficacement les capacités spatiales nécessaires pour maintenir la supériorité dans le domaine spatial. » Ils ont également précisé qu’avec le X-37B, les forces spatiales et l’ULA ont fait embarquer davantage d’expériences par rapport aux missions précédentes.

Comme les précédentes missions, on en saura davantage sur cette mission une fois le vaisseau de retour sur Terre. D’ici là, le mystère restera entier, ce qui ne manquera pas de faire réagir les ufologues et les partisans des théories de complot.