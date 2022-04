Des “fondus d’OVNIS” construisent un poulailler en forme de soucoupe volante

Que diriez-vous d’avoir de bons œufs frais chaque jour de l’année ? Pour cela, il va vous falloir héberger dans votre jardin quelques poulettes qui vous fourniront la base de vos pâtisseries, omelettes ou sauces… Mais il va aussi falloir leur proposer le couvert et surtout le gîte ! En d’autres termes, pour héberger des poules, il faut un poulailler, évidemment ! Un couple d’américains, Ellen et Brett, passionnés de science-fiction et… de poules, ont construit un poulailler que l’on dirait sorti du film La Soupe Aux Choux ! Un poulailler ovni construit avec deux antennes paraboliques récupérées. C’est assez original, cela ne passe pas partout au niveau décoration, mais les poules semblent s’en accommoder parfaitement. Présentation.

Un poulailler ovni dans l’Idaho !

Ellen et Brett habitent l’Idaho, au nord des Etats-Unis. Ils adorent les poules et la vie extraterrestre. C’est donc presque naturellement qu’ils ont décidé de construire un poulailler qui leur permettrait de joindre leurs deux passions. Alors qu’ils s’apprêtaient à accueillir de nouvelles gallinacées, leur poulailler était devenu trop petit… Ellen explique qu’il leur fallait donc un poulailler plus grand mais qu’ils sont artistes, et que leur poulailler ne ressemblerait forcément à aucun autre sur terre ! Les poules dormiraient donc dans une soucoupe volante ! Pourquoi pas après tout ?

Leur inimaginable poulailler

Ellen et Brett ont récupéré deux antennes paraboliques, quelques LEDs et se sont attelés à la tâche… La conception était assez simple puisqu’il suffisait de mettre les deux antennes l’une sur l’autre pour former le poulailler. Ils ont ensuite du isoler parfaitement la soucoupe car les hivers sont rudes dans cette région… Ils ont choisi de poser de la mousse isolante de polystyrène sur l’antenne qui forme le toit puis ils ont recouvert l’ensemble feutre de toiture, puis d’un enduit à base d’aluminium. Cela a rendu la structure étanche, mais l’a également colorée d’un aspect métallique qui colle parfaitement avec le décor surnaturel ! Pour le plancher, ils l’ont également isolé du froid et de l’humidité, puis ajouté de la paille à l’intérieur. Pour le deuxième effet surnaturel, ils ont choisi des tubes LEDs transparents avec un éclairage vert évidemment. Ils ont terminé leur œuvre par l’installation de porte et de trappe pour que les poules puissent y entrer…

Mais ce n’est pas tout

Les poules, pour vivre à l’abri des prédateurs, doivent dormir dans un habitat surélevé, et c’est encore à une idée étrange qu’ils ont pensé. Ils ont fait construire pour 133€ une base de trampoline pour poser le poulailler, puis une échelle pour que les poules puissent accéder à leur étrange logis ! Et pour le dernier effet soucoupe volante, ils ont ajouté six hublots en acrylique transparents, pour leur donner un peu de lumière, pouvoir les surveiller et renforcer l’effet extraterrestre ! D’ailleurs, si vous souhaitez construire le même poulailler, le couple partage toutes les étapes de la construction sur le site Backyard Chicken. On ne sait pas si les poules apprécient, mais elles n’ont pas l’air d’être dérangées par l’aspect de leur poulailler… L’histoire ne dit pas non plus si de vrais extraterrestres sont venus visiter le logis, mais avouez qu’il est vraiment exceptionnel ce poulailler non ?