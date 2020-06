Un agriculteur normand sauve chaque année 2800 poules de l’abattoir en les vendant à des particuliers

Un nouvel effet confinement ? Une nouvelle mode ? Une prise de conscience ? Toujours est-il que le « marché des poules pondeuses » a explosé ces derniers mois… Devant la pénurie d’œufs qui apparaissait au fil des semaines, de nombreux particuliers ont investi dans des poules… et des poulaillers !

Alors que la plupart des poules pondeuses de batterie partent à l’abattoir chaque année, un jeune agriculteur de Seine-Maritime décide de les vendre aux particuliers… Elles sont encore très productives pour des particuliers et peuvent picorer en paix dans un jardin verdoyant… Aucune des 2800 poules n’ira à l’abattoir cette année ! Bravo Monsieur !

Baptiste Stalin est un jeune agriculteur de Beauval-en-Caux (76) et il refuse de mener à l’abattoir ses 2800 poules chaque année. Alors il décide de proposer aux particuliers de les racheter pour quelques euros. Il élève depuis cinq ans poules en plein air et ses « Belles de Beauval » ont déjà une solide réputation de qualité ! Les poules de Baptiste fournissent les œufs des épiceries locales, et les cuisines du restaurant doublement étoilé de Gilles Tournadre les propose à ses clients.

La première année de son installation, c’est un véritable crève-cœur pour lui que d’envoyer ses 2800 poules à la mort ! Il ne veut plus jamais revivre ça ! Alors il décide, l’année suivante de proposer pour 2 ou 3€ pièce, ses poules pondeuses aux particuliers. Les réseaux sociaux et le bouche à oreille font le buzz… Il reçoit jusqu’à 70 coups de téléphone par jour et écoulent ses 2800 poules en quelques semaines !

Il faut désormais s’inscrire pour obtenir des poules chaque année !

Après quatre années de ventes de poules pondeuses sauvées de l’abattoir, il y a désormais une liste d’attente pour les volatiles ! Il faut savoir qu’une poule pondeuse qui part à l’abattoir est capable de fournir des œufs quelques années encore.

N’oublions pas que les poules sont de véritables « composteurs » et que vous diminuerez vos déchets en quelques semaines avec quelques poules… Et surtout, les pâtes à crêpes et brioche auront une toute autre saveur ! Renseignez-vous autour de vous, et achetez vos poules aux éleveurs… Vous les sauverez des abattoirs, les paierez moins cher et n’engraisserez pas les animaleries… Un bon compromis non ?

Voilà… les rues après deconfinement pourraient ressembler à ça!! Elles sont pas heureuses les filles?! Publiée par La BELLE De Beauval sur Mercredi 6 mai 2020