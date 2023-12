Souvenez-vous du film La Soupe Aux Choux, réalisé en 1981 par Jean Girault, un film hilarant dans lequel « La Denrée », jouée par Jacques Villeret, arrive un soir de beuverie chez Claude Ratinier dit « le Glaude ». La Denrée vient de la planète Oxo et s’avère donc être un extraterrestre à la manière de communiquer plutôt étrange. Sous couvert d’un film humoristique, ce film culte n’en est pas moins un film de science-fiction qui pose la question suivante : comment aborderions-nous l’arrivée d’extraterrestres sur notre planète Bleue ? La France possède-t-elle un plan pour appréhender l’arrivée d’extraterrestres, qui ne seront pas forcément de « petits hommes verts » ? Il existe bien une étude sur ce sujet très controversé : le rapport COMETA lié aux ovnis en général. Décryptage.

Le rapport COMETA, qu’est-ce que c’est ?

Le rapport COMETA est un texte de 116 pages, publié en 1999. Les auteurs de l’étude, dirigés par le général Denis Letty, remettent à Lionel Jospin, alors Premier Ministre, ce rapport non officiel sur l’existence des extraterrestres avec des preuves, qu’ils estiment tangibles, à la clé. Précisons que ce rapport a été remis aux plus hautes instances de l’État français sans qu’il ait été commandité. Le rapport, intitulé « Les OVNI et la Défense : à quoi doit-on se préparer ? », examine des cas d’observations d’OVNI (Objet Volant Non Identifié) et évalue les implications pour la sécurité nationale. Le rapport souligne qu’il existe une quantité définie de témoignages crédibles d’observations d’OVNI par des pilotes, des astronautes et d’autres personnes hautement qualifiées. Il insiste sur la nécessité de prendre ces témoignages au sérieux. Attention, le rapport COMETA n’affirme pas de manière catégorique l’existence d’extraterrestres, mais il souligne l’importance d’une enquête scientifique rigoureuse sur les observations d’OVNI.

Que dit ce rapport ?

Dans une première partie, le rapport examine les principales caractéristiques de ce qui pourrait être des OVNI. Les auteurs de ce rapport concluent que la technologie des OVNIS dépasse généralement la technologie des humains. Ce rapport dit aussi que tout ne doit pas être pris pour argent comptant lors d’une apparition inexpliquée, mais que la recherche scientifique doit être approfondie à chaque apparition. Ce qui n’est pas le cas, à priori, en France. Pour les auteurs persuadés de l’existence d’OVNI, il est primordial que la France développe et intègre des expériences scientifiques poussées qui aideraient à comprendre ces phénomènes étranges. Et s’ils insistent sur la nécessité de réaliser ces études approfondies, c’est tout simplement parce qu’ils estiment qu’il peut exister un risque pour la Sécurité Nationale, en cas d’attaque d’OVNI.

La controverse du rapport COMETA

Le rapport COMETA n’a pas suscité un grand intérêt dans la presse ou chez les particuliers. Quelques articles sont parus dans des revues scientifiques, mais le groupe d’auteurs lui-même a souvent été remis en question. En effet, la présence de personnalités des services de renseignements ou d’anciens gradés de l’armée française a pu biaiser le rapport et son interprétation. Leur méthode et leurs sources ont également été critiquées, car ces dernières proviennent de sources confidentielles, voire classées Secret Défense, qui ne peuvent pas, par conséquent, être vérifiées par le commun des mortels !

Pour les mordus de phénomènes paranormaux ou inexpliqués en matière d’OVNI, le rapport COMETA est disponible dans son intégralité, avec 116 pages d’explications scientifiques. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une édition papier écrite et d’un livre écrit par Leslie Kean, journaliste indépendante. Dans ce livre, intitulé « OVNIs – Des généraux, des pilotes et des officiels parlent », elle interroge les auteurs du rapport COMETA et s’adresse à tous les sceptiques quant aux OVNIS. Que pensez-vous de ce rapport ? Pensez-vous que des extraterrestres pourraient envahir la Terre ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

