Un chasseur d’ovnis pense avoir découvert un gigantesque robot dans la zone 51 avec Google Earth

La Zone 51 ! Cette fameuse zone qui intrigue la Terre Entière. Cette zone 51 est une aire géographique située dans le Nevada. Elle abrite une base militaire réputée secrète et permettrait de tester des appareils expérimentaux.

Depuis 1989, elle fascine les chasseurs d’OVNI car des théories conspirationnistes suggèrent que des relations entre l’armée américaine et les extraterrestres s’y dérouleraient. Les chasseurs d’OVNI l’appellent Area 51 ! Scott Waring, star des chasseurs d’ovni sur les réseaux sociaux vient de publier d’étranges photos d’un robot de 16 mètres… Ces photos proviendraient de la Zone 51 !

Scott Waring est une petite célébrité dans le monde des chasseurs d’Ovnis, il est suivi par plus de 30000 personnes sur Instagram. Chaque jour, il publie des photos qui « prouveraient » l’existence d’ovnis. Si certaines sont peu crédibles, d’autres interrogent beaucoup les communautés ufologistes.

Cette fois, c’est donc une trouvaille de 16 mètres de long qu’il aurait trouvé via Google Earth ! Les plus chevronnés y reconnaissent la fameuse Zone 51 grâce aux grandes routes, terrain de baseball et bâtiments… Et sur ces clichés, on y voit, proche d’un bâtiment un étrange appareil qui ressemble à un corps humain.

Mais un corps humain de 16 mètres de haut ? Un remake de King Kong ? Non, pour Scott Waring, il s’agit là d’un robot géant. Et Waring ne s’arrête pas là, il affirme que le robot bouge et qu’il ne serait pas le seul dans la zone 51… Un autre robot se situerait tout proche du premier.

Futur robot de combat ou ovni ?

Steve Waring indique que les clichés sont disponibles sur Google Earth et donne les coordonnées : 37 ° 13’26.3 « N 115 ° 49’02.4 » W. Il émet l’hypothèse d’un robot de combat qui pourrait être utilisé par l’armée américaine… Bref c’est assez vague tout ça, mais il laisse planer le doute quant à cette mystérieuse Zone 51.