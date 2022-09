L’invention d’un procédé de désalinisation solaire innovant qui capte l’évaporation de l’eau à la surface de la mer

Les processus de désalinisation permettent de transformer l’eau de mer en eau douce, et existent dans de nombreux endroits du monde. C’est un moyen simple qui permet d’apporter de l’eau potable là où le manque est présent. Aux Emirats Arabes Unis, une entreprise a récemment inventé un système qui permet la désalinisation de l’eau de mer grâce à un dispositif flottant qui parvient à capturer l’eau évaporée à la surface de l’océan pour la condenser puis la recueillir sous forme d’eau douce. Rappelons qu’environ 2 milliards de personnes dans le monde n’accèdent pas à l’eau potable en tournant un simple robinet ! L’été 2022 a été l’un des plus chauds jamais enregistrés, notamment au Moyen Orient. Mais que vaut cette innovation en la matière ? Explications.

Quelle est cette invention ?

L’entreprise Manhat, fondée en 2019 explique avoir inventé un dispositif flottant qui arrive à capter l’eau évaporée à la surface de l’océan, la condense et la recueille sous forme d’eau douce. Elle explique également que leur solution serait respectueuse de l’environnement et qu’elle permettrait d’assurer la pérennité d’un accès à l’eau potable. Pour ce faire, elle utilise un procédé déjà connu, le distillateur alimenté par l’énergie solaire, mais explique qu’elle appliquera ce procédé à grande échelle.

Comment ça fonctionne ?

Comme nous vous l’avons dit, l’innovation de Manhat fonctionne avec un distillateur alimenté par énergie solaire, que les concepteurs proposent d’appliquer sur des appareils plus grands tout en les modernisant. Concrètement, leur dispositif d’expérimentation repose sur une structure qui s’apparente à une serre qui flotte sur l’océan. Le soleil chauffe alors la serre, et l’eau s’évapore sous la serre, en la séparant des cristaux de sel qui retournent à la source (la mer). Lorsque les températures refroidissent, l’eau des parois se condense et coule sous forme d’eau douce dans un réservoir. Finalement, les inventeurs expliquent reproduire le processus naturel de l’eau !

Pourquoi utiliser ce procédé ?

Les fondateurs de l’entreprise espèrent pouvoir installer ces serres flottantes à grande échelle de manière à pouvoir développer l’agriculture dans les zones côtières des Emirats Arabes Unis avec d’immenses fermes végétales flottantes. Manhat explique également que leur invention ne rejette aucun gaz carbonique (CO2) pour fonctionner. D’autre part, par rapport à certains procédés de désalinisation, les serres flottantes ne nécessitent que très peu d’énergie comme les hydrocarbures ou l’électricité, contrairement aux procédés déjà existants. De plus, contrairement aux systèmes déjà en place, ce procédé ne produira pas de saumure, un condensé de sel et de produits chimiques qui nuit à la faune et à la flore marines. Enfin, toujours d’après l’entreprise, leur invention serait moins couteuse que les existantes car elle ne nécessite ni chauffage, ni compression de l’eau. Le procédé n’est pour le moment pas envisagé pour apporter de l’eau potable aux populations mais pour développer une agriculture nourricière, là où elle n’existe pas encore…

Un autre procédé de désalinisation très ingénieux ?

Parmi les nombreuses inventions pour transformer l’eau de mer en eau potable, revenons sur le Solar Desalinisation Skylight, un ingénieux procédé inventé par Henry Glogau qui se présente comme un puits de lumière, qui permet d’éclairer les maisons, mais également de produire de l’eau potable directement à l’intérieur. Dans ce procédé, l’énergie solaire est utilisée pour produire de l’eau douce, et il utilise les restes de saumure pour produire de l’électricité. Retrouvez tous nos sujets sur la transformation d’eau de mer en eau potable.