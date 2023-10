L’année 2023 n’aura pas été une année faste pour bon nombre d’entre nous ! Il aura fallu compter avec une inflation record et différentes augmentations : les carburants, la taxe foncière et les factures énergétiques. Face à ces augmentations considérables, les Français recherchent toutes les astuces possibles pour limiter les dégâts. Dans toutes les pièces de la maison, il est possible de réaliser des économies. Attardons-nous quelque peu sur la cuisine, et plus particulièrement sur l’élément central de cette pièce : le réfrigérateur. Ce dernier consomme en moyenne 310 kWh d’électricité par an, soit 10 à 15 % de votre consommation totale d’électricité, selon Hellowatt. Il existe une règle appelée « la règle des 60 % », qui va vous permettre de réduire cette consommation. Décryptage.

Le réfrigérateur, un appareil énergivore

Nous savons tous que le réfrigérateur représente une grosse partie de notre consommation électrique, mais nous ignorons comment nous en passer. L’idéal serait d’investir dans un réfrigérateur de classe A+++, qui consomme en moyenne 119 kWh, soit environ 23 € d’électricité par an, mais ces appareils restent encore très chers à l’achat. La plupart des foyers sont équipés d’appareils de classe C qui, eux, consomment approximativement 473 kWh par an, soit approximativement 90 €. Quant aux réfrigérateurs américains possédant une partie congélateur, ils consomment encore plus, avec environ 640 kWh à l’année, soit 120 €. Pour tenter de limiter les dégâts, la règle des 60 % est simple à appliquer et voici comment vous y prendre.

La règle des 60 %, qu’est-ce que c’est ?

Cette règle concerne le réglage de la température de votre réfrigérateur. N’avez-vous jamais eu la mauvaise surprise de retrouver des aliments congelés au fond de votre frigo ? Vous avez alors pensé que votre réfrigérateur commençait à fatiguer ! Erreur, il est juste un peu « trop froid ». Concrètement, le thermostat de votre réfrigérateur se présente soit sous la forme d’un bouton à tourner, soit sous celle d’un thermostat électronique. Pour appliquer la règle des 60 %, il suffit donc de régler ce thermostat à 60 % de sa plus haute valeur. Par exemple, si votre thermostat peut aller jusqu’à 10, il suffit de le régler sur 6 ! S’il va jusqu’à 7, il faut le mettre sur 4, etc. Sachez que la température d’un réfrigérateur est comprise de 0 °C à 7 ou 8 °C, selon le type de votre réfrigérateur. Or, pour la bonne conservation des aliments, il est recommandé d’obtenir une température de 4 à 5 °C. Inutile donc de mettre votre thermostat au plus fort. Non seulement, vous risquez de perdre des aliments, mais vous consommerez aussi plus d’énergie, puisque vous solliciterez plus amplement le moteur et le système de refroidissement.

Quelques autres astuces pour économiser sur l’électricité de votre réfrigérateur

Il existe plusieurs astuces pour éviter de surconsommer de l’électricité avec votre réfrigérateur, à commencer par ne jamais y mettre de plats chauds ! De plus, il est judicieux de laisser le réfrigérateur respirer, c’est-à-dire d’éviter d’entasser les aliments, afin que l’air puisse y circuler. En enlevant un maximum d’emballage comme les cartons de yaourts, vous gagnez de la place, et donc de l’énergie. Pensez, par exemple, aux boîtes de conservation pour les fromages et les charcuteries. En plus, il sera plus facile de tout apporter sur la table au moment des repas ! Enfin, le dernier point pour vous faire économiser de l’électricité, c’est le rangement du réfrigérateur :

Étagère du bas, la plus froide : les laitages, la viande, les poissons crus ou les préparations à base d’œufs.

Étagères supérieures, plus tempérées : les sauces et les crèmes en pot, les yaourts ou encore les restes de repas emballés avec du film alimentaire.

Porte du réfrigérateur : les bouteilles, les sauces, le beurre, les œufs, le lait, etc.

Notez que ce rangement s’avère efficace avec un réfrigérateur à froid brassé ou ventilé, ce qui est le cas de la plupart des réfrigérateurs actuels. Que pensez-vous de ces astuces ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .