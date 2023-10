Cheerz, des magnets « photos souvenirs » pour personnaliser votre réfrigérateur

L’automne est généralement une saison propice pour entamer quelques transformations à l’intérieur de la maison. La pluie a remplacé le soleil et les travaux en extérieur attendront quelques mois. Cette année, vous envisagez peut-être de refaire la décoration de votre cuisine ? Si tel est le cas et que vous avez envie d’avoir vos enfants ou votre chien sous vos yeux et en permanence, c’est par l’impression photo sur frigo qu’il va falloir passer ! Le réfrigérateur est souvent la pièce centrale d’une cuisine. Toute la famille l’utilise au moins une fois par jour, il peut donc être un endroit particulier à décorer et à personnaliser. Oublions les magnets « Carte de France » ou ceux obtenus comme objet publicitaire. Passons aux vrais magnets personnalisés, pour une touche déco supplémentaire que vous pourrez changer, à mesure que les enfants grandissent. Découverte.

Comment personnaliser vos magnets pour réfrigérateur ?

La porte du réfrigérateur comme ses contours, tous en métal, sont l’endroit rêvé pour laisser place à votre créativité ! Les magnets pour réfrigérateur vont vous permettre de créer la déco de votre cuisine et de la personnaliser selon vos goûts. Ronds, carrés, rectangles ou en forme de cœur, vous aurez le choix des formes et celui de la photo évidemment. Vous pourrez, par exemple, créer un décor sur un seul et même thème qui pourrait être le petit déjeuner. Une tasse de café, une tartine beurrée, de la confiture, du muesli, un chocolat chaud, etc. Libre à vous d’imaginer des scénettes qui colleront à votre thème. Vous pouvez aussi opter pour les plus classiques photos de vos dernières vacances ou de vos chérubins !

Mais au fait, un magnet, qu’est-ce que c’est ?

Nous vous parlons de décoration originale, mais les magnets sont plutôt des aimants qui servent à tenir votre liste de courses ou les jours de ramassage de vos containers à l’origine. Certains frigos sont criblés d’aimants pour les rendez-vous professionnels, médicaux, etc. Le problème de certains aimants étant qu’ils peuvent abimer le réfrigérateur et laisser des marques indélébiles. Chez Cheerz, les aimants sont conçus pour être des objets de décoration, mais également de véritables aimants capables de tenir votre liste de courses sans jamais abîmer votre réfrigérateur. De plus, tous les aimants sont fabriqués en Europe, une autre bonne raison de passer commande.

Comment fabriquer vos magnets personnalisés ?

Vous avez pris vos clichés ou recherchez les photos de vos enfants lorsqu’ils étaient petits et vous imaginez déjà votre pêle-mêle de magnets. Avant de pouvoir les installer, il va évidemment falloir les créer vous-même avec la satisfaction de posséder une décoration intérieure unique au monde. Pour ce faire, il vous suffira de choisir la taille et la forme de votre magnet frigo, puis de télécharger vos précieuses photos. Vous pourrez ensuite sélectionner la mise en page de votre magnet et y insérer un petit texte de votre création. Glissez ensuite le tout dans votre panier et attendez patiemment de pouvoir les installer sur votre réfrigérateur ! Pour information, un lot de magnets pour réfrigérateur coûte de 12,90 € à 19,90 €, cela ne vaut pas le coup de s’en priver. Et puisque Noël approche, ce peut aussi être le cadeau idéal pour un proche en imprimant les photos de la famille… Un petit arbre généalogique sur le réfrigérateur, cela peut être sympathique, non ?

