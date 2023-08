Nous avons testé le frigo autonome et nomade EcoFlow Glacier (frais, congélation et glaçons)

L’heure des grands départs en vacances sonnera bientôt, et si vous optez pour un long trajet en voiture, ou pour des bivouacs imprévus, vous aurez peut-être besoin de garder vos aliments au frais. ECOFLOW propose un appareil révolutionnaire baptisée Le Glacier. Ce réfrigérateur congélateur portable est le premier au monde à proposer une machine à glaçons intégrée. Vous allez pouvoir garder vos canettes au frais, congeler vos cornets glacés, et vous hydrater en toutes circonstances.

L’EcoFlow Glacier est livré dans un énorme carton. Nous retrouvons à l’intérieur le fameux réfrigérateur (congélateur) portable, une notice d’utilisation, des cache autocollant pour le montage de la poignée, un tournevis et les vis nécessaires à l’assemblage. Les pièces optionnelles comme la batterie, les roues et la poignée télescopique sont livrés dans un second carton. Les pièces sont parfaitement protégées et les matériaux sont d’excellentes qualités, fidèle à EcoFlow qui n’a pas l’habitude de faire les choses à moitié.

Montage

Pour le montage, il faudra compter une trentaine de minutes. Les roues et la poignée télescopique, qui me semble pourtant indispensable, sont livrés en option. Pour les monter, rien de très compliqué. Il suffit de fixer les roue sous l’appareil avec les vis fournies.

La poignée télescopique est à fixer à la place des protections latérales que vous devrez préalablement retirer.

On visse le kit « poignée » à la place à laide des huit vis également fournis dans le package. On ajoute ensuite les bandes autocollantes pour les finitions. Ecoflow a pensé à tout.

On insère la batterie dans son logement et c’est terminé. Il faudra seulement quatre heures pour passer de 30 à 100 % d’autonomie sur la prise secteur (220 v).

Design

L’appareil arbore un design futuriste très élégant. L’Ecoflow Glacier dispose d’un bel écran LED pour le piloter manuellement avec les boutons de contrôle situés juste en dessous. De plus, il est par ailleurs possible de le contrôler à l’aide de l’application dédiée. Ce dernier est fragile au toucher, évitez donc d’y mettre les doigts ou de le cogner. Il est également peu visible en exterieur.

L’intérieur de l’appareil est parfaitement pensé. Ce dernier est déparé en deux pour séparer le froid positif et le froid négatif. On retrouve également un petit panier pour stocker des aliments ou des boissons.

Le séparateur est amovible pour utiliser l’appareil uniquement en mode « réfrigérateur » ou en mode « congélateur ». Chaque compartiment peut être piloté individuellement.

L’Ecoflow Glacier détecte automatiquement le retrait du compartiment.

Ce dernier peut être logé directement dans le capot, c’est très ingénieux. Au-dessus de l’écran LED, nous retrouvons un second compartiment pour fabriquer des glaçons.

Prise en main

Comme pour tous les produits Ecoflow, l’installation et le paramétrage sont rapides et enfantins. L’appareil est automatiquement détecté par l’application. Cette dernière permet de régler la température de chaque compartiment.

On retrouve également toutes les commandes pour lancer la fabrication des glaçons.

La fabrication des glaçons est très rapide, comptez environ une vingtaine de minutes pour obtenir 18 glaçons (deux tailles disponibles). Le panier dispose d’une sécurité et il est impossible de le retirer avant la fin du processus qui permet de désolidariser les glaçons des tubes en métal.

L’appareil dispose par ailleurs d’une valve pour effectuer une vidange manuelle du bac à glaçons.

En fonctionnement, l’appareil est étonnamment silencieux. Il ne dépasse pas les 65 décibels.

Le frigo refroidit très rapidement et la contenance est largement suffisante pour une utilisation nomade.

Premier point fort : une grande autonomie

Le réfrigérateur portable EcoFlow garantit une grande autonomie de fonctionnement, pouvant aller jusqu’à 40 heures lorsque vous le connectez à une batterie enfichable de 298 Wh (en option). Cette capacité de fonctionnement prolongée vous permet de garder vos aliments au frais pendant de longues périodes, même lorsque vous êtes en déplacement ou que vous n’avez pas accès à une source d’alimentation électrique.

Second point fort : la machine à glaçons intégrée

L’innovation est à son comble avec la première machine à glaçons intégrée sur le marché. Cette machine révolutionnaire propose une solution rapide et pratique pour la production de glaçons. En seulement 20 minutes, elle est capable de produire 18 glaçons solides, vous permettant ainsi de répondre instantanément à vos besoins en rafraîchissements. Plus besoin d’attendre des heures pour obtenir des glaçons, cette machine à glaçons intégrée vous offre une efficacité remarquable.

Troisième point fort : deux zones de commandes

Le réfrigérateur est doté de deux zones distinctes, grâce à une cloison amovible intelligente. Cette fonctionnalité unique permet de séparer le réfrigérateur en deux sections, offrant ainsi une flexibilité optimale pour le stockage des aliments. De plus, chaque zone est équipée d’une commande indépendante de la température, vous permettant de régler la température selon vos besoins spécifiques. Que vous souhaitiez garder vos fruits et légumes frais à une température de 10 °C ou congeler vos produits à −25 °C, cette double commande vous garantit un contrôle précis sur chaque section du réfrigérateur. Pour avoir une idée de sa capacité, il peut contenir 60 canettes de boissons de 33 cl, il y a donc de quoi faire !

Quatrième point fort : plusieurs modes de charge possibles

Grâce à son entrée de charge solaire, vous pouvez complètement recharger la batterie grâce à l’énergie solaire, avec une puissance allant jusqu’à 240 W. En seulement 2,1 heures, vous pouvez bénéficier d’une charge solaire complète, ce qui est extrêmement rapide et pratique pour une utilisation en extérieur. Si vous préférez charger la batterie via une source secteur (CA), vous pouvez également le faire en toute simplicité. Le chargement complet sur secteur prend environ 2,2 heures, ce qui est encore une fois très rapide et efficace.

Il vous suffit de brancher le système à une prise de courant standard et vous obtiendrez une charge complète en un temps record. De plus, si vous disposez d’une source de courant continu (CC), vous pouvez aussi charger la batterie en utilisant cette méthode. Grâce à une alimentation CC de 12 V, vous pouvez obtenir une charge complète en quatre heures. Si vous avez une alimentation CC de 24 V, le temps de charge est encore plus rapide, avec seulement 2,1 heures nécessaires pour une charge complète.

Quelques autres détails à connaître

Avec un refroidissement à la vitesse optimale, le Glacier est capable de passer de 30 °C à 0 °C en seulement 15 minutes environ. De plus, avec une recharge USB-C maximale de 100 W, le Glacier peut également alimenter vos téléphones et ordinateurs portables. Pour rendre son transport encore plus pratique, le Glacier est équipé d’une poignée et d’un jeu de roues amovibles. Vous pouvez facilement faire rouler le réfrigérateur congélateur partout où vous allez, que ce soit en camping, en voyage ou lors de vos aventures en plein air.

De plus, vous pouvez détacher ces accessoires et installer le Glacier sur le plan de travail de votre camping-car, sur le siège passager ou dans d’autres espaces réduits, offrant ainsi une grande flexibilité d’utilisation. Enfin, cet appareil révolutionnaire est pilotable via Wi-Fi ou Bluetooth. Vous pouvez ajuster et surveiller la température de votre réfrigérateur congélateur à distance, vous assurant ainsi que vos aliments sont conservés dans des conditions optimales. Concernant sa consommation électrique, il a été conçu avec des matériaux qui lui confère une consommation de 0,18 kWh par jour en mode Eco.

Toutes les caractéristiques techniques de l’ECOFLOW Glacier

L’ECOFLOW Glacier a des dimensions de ‎77,6 × 38,5 × 44,5 cm (L × l × h), un poids de 23,3 kilogrammes et une capacité de ‎38 litres. Ce combi réfrigérateur / congélateur portable autonome offre une solution pratique pour conserver les aliments lors de vos déplacements. Avec un volume de réfrigérateur de 23 litres et un volume de congélateur de 15 litres, il vous permet de stocker vos produits frais et de garder vos glaces et surgelés au froid. Son design portable et sa couleur noire en font un appareil élégant et facile à transporter.

Alimenté par une tension de 21,6 volts, il offre une efficacité énergétique avec une consommation électrique annuelle de 549 kilowattheures. Que vous soyez en camping, en voyage ou en excursion, l’ECOFLOW Glacier vous offre la commodité d’avoir des aliments frais et congelés à portée de main. Du côté des accessoires, il dispose d’un tiroir et d’une clayette, et sa porte est réversible, vous pourrez donc l’installer où bon vous semblera. Il est livré avec un adaptateur électrique, une pelle à glace, les paniers et un câble de charge pour voiture.

Pour le prix, vous devrez débourser la coquette somme de 1 199 € pour l’appareil seul. L’appareil plus la batterie est à 1 339 €, 1 698 € avec deux jeux de batteries, 1 698 € avec une batterie et un petit panneau solaire et enfin 1 518 € pour le kit batterie + roues et poignée. Plus d’informations sur le site officiel.

Les plus

Un design parfaitement pensé

Une excellente autonomie

De nombreuses fonctionnalités (froid positif, négatif, glaçon…)

Unique en son genre

Les moins

Un tarif assez conséquent

Un écran peu visible en extérieur et apparemment fragile

