Un « must have », nous avons testé la climatisation portable et réversible Ecoflow Wave 2 (avec batterie)

Les prévisions des météorologistes se révèlent exactes, nous avons très chaud cet été ! Notre premier réflexe pourrait être celui d’enclencher la climatisation pour trouver un brin de frais. Cependant, lorsque la chaleur devient insupportable, notamment sous une toile de tente, un van aménagé, un camping-car ou tout simplement une maison ou un appartement, il devient parfois difficile de trouver de la fraîcheur. À moins que vous n’optiez pour le petit dernier d’EcoFlow : le WAVE 2. EcoFlow qualifie le WAVE 2 comme « le climatiseur portable le plus puissant et le plus compact », qui peut être utilisé à tout moment et en tout lieu. Il a d’ailleurs été nommé « Meilleur climatiseur portable au CES 2023 ». Présentation.

Déballage et présentation

L’EcoFlow WAVE 2 (et sa batterie) sont livrés dans deux gros cartons très imposants. Les produits sont parfaitement emballés et protégés par de la mousse.

À l’intérieur du carton, nous retrouvons de nombreux accessoires. Nous avons (évidemment) la fameuse climatisation et sa batterie amovible (avec poignée), une notice en français, deux tubes (entrée et sortie d’air) ; les bouches de fixation des tuyaux, un câble pour relier l’appareil à la batterie et un petit tube de vidange manuel.

Le climatiseur arbore un design résolument futuriste. Les matériaux et les finitions sont parfaites, fidèles à la réputation de la marque. La climatisation et la batterie sont un peu lourdes (15 kg au total).

Installation et prise en main

Pour l’installation, rien de très compliqué. Il suffit de clipser l’appareil sur sa batterie, on connecte le tuyau d’entrée d’air et celui de sortie et on le branche sur l’alimentation si on ne souhaite pas utiliser la batterie.

Comme nous l’expliquions dans le paragraphe précédent, cette appareil dispose d’une sortie d’air comme l’on peut en retrouver sur les appareils traditionnels, mais également une entrée d’air pour la puiser directement à l’extérieur. Le jumelage avec l’application prend seulement quelques secondes. L’appareil est automatiquement reconnu par l’application dédiée. Mais ne faites pas comme nous et pensez à mettre votre application Ecoflow à jour sinon elle ne reconnaitra pas le dispositif (sorti il y a quelques semaines).

L’application propose de nombreuses options très intéressantes. Il est possible d’ajuster le niveau de puissance de la climatisation (et le chauffage que nous n’avons pas testé), la puissance du ventilateur, mais également une minuterie pour l’arrêter quand vous dormez par exemple.

Le système de vidange peut être automatisé, mais cela va puiser un peu plus de puissance dans la batterie, ou en mode manuel avec le petit tuyau fourni avec les accessoires.

Les points forts de l’EcoFlow WAVE 2

Le système de climatisation portable procure un refroidissement rapides. Avec une installation facile et sans besoin de travaux, il peut être installé n’importe où, que ce soit dans une chambre, un bureau ou une tente de camping. Doté d’une batterie, il offre jusqu’à huit heures d’autonomie (théorique), idéal pour une utilisation prolongée. Avec un niveau sonore de seulement 54,5 dB (mesure prise à environ 1 m), il garantit des nuits tranquilles sans perturbations. En effet, l’appareil est exempt de bruit mécanique, c’est très agréable. De plus, il utilise du réfrigérant R290, une alternative écologique pour combattre la chaleur. Enfin, il dispose de quatre méthodes de recharge, procurant une flexibilité pratique pour recharger la batterie.

La batterie (amovible) dispose de plusieurs ports USB pour recharger vos appareils en mode nomade, c’est très ingénieux.

Quels sont les détails à connaître sur l’EcoFlow WAVE 2 ?

Le climatiseur portable WAVE 2 procure un refroidissement (et sans doute un chauffage) rapides, faisant de lui le premier climatiseur sans fil au monde avec fonction de chauffage. Grâce à son compresseur sur mesure développé par EcoFlow, il peut fournir jusqu’à 5 100 BTU de refroidissement et 6 100 BTU de chauffage. En seulement 5 minutes, il peut abaisser la température de 5 à 6 °C à partir de 30 °C avec son refroidissement puissant, ou augmenter la température à 30 °C dès 20 °C avec son chauffage (données constructeur, nous n’avons pas encore testé le mode radiateur) pour un espace de 10 m³.

Ce climatiseur portable peut être installé partout sans nécessiter de travaux d’installation complexes. Il convient parfaitement aux petits espaces et s’utilise facilement. Il ne requiert aucune vidange en mode de refroidissement lorsque l’humidité est inférieure à 70 %.

Avec son fonctionnement silencieux de moins de 40 db en mode « nuit », il vous permet de dormir paisiblement. De plus, grâce à l’application de contrôle et aux différents modes de fonctionnement, comme le mode Eco vous pouvez profiter longtemps d’un confort optimal dans votre tente, votre camping-car ou votre maison. En l’associant à une EcoFlow DELTA 2 / DELTA Max ou à une batterie supplémentaire, vous pouvez profiter d’une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 7 à 14 heures en mode Eco. De plus, vous pouvez utiliser n’importe quelle station électrique portable dotée d’une entrée de 820 W pour recharger votre WAVE 2.

Et, écologiquement, cela donne quoi le WAVE 2 ?

EcoFlow met en avant son engagement pour l’environnement tout en garantissant un confort optimal. Le climatiseur WAVE 2 utilise du réfrigérant R290, un agent réfrigérant naturel qui est à la fois propre et écologique, offrant ainsi une solution idéale pour lutter contre la chaleur tout en préservant la planète. Avec un potentiel de réchauffement climatique plus faible et aucune émission d’ozone, le WAVE 2 est le choix idéal pour rester au frais et confortable par rapport aux réfrigérants traditionnels, tout en réduisant votre empreinte carbone. De plus, le WAVE 2 est équipé d’une batterie remplaçable, ce qui permet une recharge rapide à partir d’une prise secteur, de l’énergie solaire, d’un véhicule ou de stations électriques. Ainsi, vous pouvez profiter d’un air frais ou chaud à tout moment, où que vous soyez, grâce à la flexibilité offerte par les différentes options de recharge.

Toutes les caractéristiques techniques

Entrée CA : 100/240V, 50/60Hz, 820W Max

Entrée de charge solaire : 11 à 60 V, 3 A, 400W Max

Entrée de charge de la voiture : 96W/192W (12/24 V, 8A Max)

Puissance de la batterie supplémentaire : 700W Max

Poids net : environ 14,5 kg

Dimensions : 518 × 297 × 336 mm

Bluetooth : Oui

Wi-Fi : Ce produit prend uniquement en charge le Wi-Fi 2,4 G

Niveau sonore : 44 à 56 dB

Réfrigérant / quantité : R290/130 g

Fonction anti-vidange : Prise en charge (en état de refroidissement)

Surface de refroidissement : ≤ 10 ㎡ / 107.6 pi²

Indice de protection IP : IPX4

Puissance d’entrée de refroidissement nominale (CA / CC) : 550 W / 495 W

Puissance de refroidissement max. (CA / CC) : 820W/700W

Capacité de refroidissement : 1500W/5100BTU

Puissance d’entrée de chauffage nominale (CA / CC) : 600W/540W

Puissance de chauffage max. (CA / CC) : 820W/700W

Capacité de chauffage : 1800W / 6100BTU

Conclusion

Avec les températures estivales caniculaires, le climatiseur portable EcoFlow WAVE 2 se présente comme une solution idéale pour rester au frais dans toutes les situations. Grâce à sa puissance de refroidissement (et son mode reversible), il procure un confort optimal dans les petits espaces tels que les tentes de camping ou les véhicules aménagés. L’appareil est très silencieux et permet de gagner rapidement quelques degrés dans les petits espaces. Pour le prix, le pack Ecoflow Wave 2 + batterie est disponible au prix de 1 999 € sur Amazon et 1 199 € sur Nature et Découverte (sans batterie). Un prix un peu élevé, mais largement justifié par la qualité du produit et ses fonctionnalités inédites.

Les plus

Puissant

Silencieux

Portable

Autonome

Un design futuriste

Les moins

Un peu lourd (à cause de la batterie)

Un prix élevé qui ne conviendra pas à toutes les bourses

Climatiseur portable EcoFlow WAVE 2 avec Batterie Supplémentaire, refroidissement de 5100BTU, chauffage de 6100BTU, APP Contrôle, pas besoins de vidange, pour camping/campingcars/extérieur/domestique [EXCELLENTS REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE] Avec le compresseur sur mesure d’EcoFlow, cet appareil peut abaisser la température de 10 °C (18 °F) en 5 minutes en mode Refroidissement (5100 BTU) et... Meilleure Vente n° 1

Clim portable réversible Wave 2 Ecoflow + Batterie Efficacité Design Fonctionnalités Niveau sonore Rapport Qualité/Prix Un produit innovant et efficace Avec les températures estivales caniculaires, le climatiseur portable EcoFlow WAVE 2 se présente comme une solution idéale pour rester au frais dans toutes les situations. Grâce à sa puissance de refroidissement (et son mode reversible), il procure un confort optimal dans les petits espaces tels que les tentes de camping ou les véhicules aménagés. L'appareil est très silencieux et permet de gagner rapidement quelques degrés dans les petits espaces. Pour le prix, le pack Ecoflow Wave 2 + batterie est disponible au prix de 1 999 € sur Amazon et 1 199 € sur Nature et Découverte (sans batterie). Un prix un peu élevé, mais largement justifié par la qualité du produit et ses fonctionnalités inédites. User Rating: 4.55 ( 1 votes)

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales