Climatiseur : comment déterminer la puissance (BTU) idéale en fonction de votre logement ?

Vous avez peut-être l’intention, comme beaucoup d’entre nous en ce moment, d’installer un climatiseur chez vous. Et devant la pléthore d’appareils disponibles sur le marché, vous ignorez lequel choisir pour votre maison ou pour votre appartement. Un constat assez logique puisque vous n’êtes pas des professionnels de la climatisation ! Pour éviter de choisir un climatiseur trop puissant ou pas assez, il existe quelques règles simples à connaître. Pour choisir le climatiseur le plus adapté à votre habitation, il faudra connaître la surface de celle-ci et, par ailleurs, la puissance de votre climatisation. On vous explique tout en détail.

Quels sont les critères à analyser pour choisir votre climatiseur ?

Les données à connaître avant d’acquérir un climatiseur sont les suivantes :

La surface de votre logement.

Le BTU , nous vous expliquerons, juste après, ce que veut dire ce sigle.

, nous vous expliquerons, juste après, ce que veut dire ce sigle. Le volume de votre logement.

Le système de climatisation (monosplit ou multisplit).

Ces données sont primordiales, car si votre climatiseur n’est pas suffisamment puissant, il fonctionnera toujours en surrégime et consommera beaucoup d’électricité. À l’inverse, un climatiseur trop puissant pour votre logement, il fonctionnera donc en sous régime et s’encrassera beaucoup plus rapidement. Tout est donc une question de « dosage ». Choisir LE bon climatiseur, c’est aussi éviter les dépenses excessives et prolonger la durée de vie de votre appareil.

Que veut dire BTU ?

Le BTU (British Thermal Unit) est une unité de mesure britannique comme son nom l’indique. En France, ce BTU s’exprime en kilowatt (kW) et sert à jauger de la puissance d’un climatiseur. Cela correspond, en réalité, à la quantité de chaleur nécessaire à l’élévation de la température pour un volume d’air défini. La formule de calcul est la suivante : volume de la pièce (en m3) x 100 + 1 000 BTU pour chaque paroi vitrée dans votre pièce, puis convertir cette valeur en kilowatt.

Pour ce faire, il faudra diviser le total obtenu par 3 415. Passons aux travaux pratiques ! Pour une pièce de 30 m² avec une hauteur sous plafond de 2,5 m, le volume est de 75 m³ (30 × 2,5). Dans cette pièce, il y a deux fenêtres, ce qui donne donc 75 × 1000 + 2000 (1000 BTU par fenêtre) soit 9 500. Ensuite il faut diviser 9 500 par 3 415, on obtient donc une puissance nécessaire de 2,78 kW. Pour une pièce de 30 m², vous devrez donc opter pour un climatiseur d’environ 9 500 BTU ou 2 780 W. Tablez sur 3 000 W pour être certain de son efficacité dans votre pièce.

L’isolation et les fenêtres présentes ont aussi de l’importance

Ces mesures sont données comme moyennes, mais le résultat peut différer en fonction de la qualité de votre isolation. Pour une maison basse consommation, donc très bien isolée, vous pourrez choisir une puissance moins élevée. En revanche, pour une « passoire thermique », il faudra choisir une puissance plus élevée pour le même rendement. C’est exactement le même principe adopté lorsque vous choisissez vos radiateurs pour le chauffage. Quant aux fenêtres ou grandes baies vitrées, étant des points de déperdition de chaleur, il faudra donc ajuster votre choix en fonction de leur présence et de l’orientation géographique de votre logement. Une maison située plein nord demandera évidemment une climatisation moins forte que si celle-ci se trouve exposée plein sud ! Pour résumer, voici une fourchette de choix, relativement à la surface à rafraîchir :

6 000 à 9 000 BTU (1 750 à 2 625 W) pour une surface jusqu’à 25 m².

12 000 à 18 000 BTU (3 500 à 5 250 W) pour une surface de 25 à 50 m².

24 000 BTU (7 000 W) pour une surface de 50 à 70 m².

Au moins 30 000 BTU (8 800 W) pour une surface de plus de 70 m².

Quelles différences entre une clim monosplit et une clim multisplit ?

Une fois que vous aurez déterminé la puissance adéquate de votre climatiseur, il faudra ensuite choisir entre le monosplit et le multisplit. Là encore, tout dépend de la surface et du nombre de pièces que vous aurez à climatiser. Un climatiseur monosplit diffuse l’air frais à partir d’un seul point, tandis qu’un climatiseur multisplit dispose de plusieurs unités intérieures. Le système multisplit sera donc particulièrement recommandé, si vous souhaitez climatiser l’ensemble de votre logement ou plusieurs pièces. Dans ce cas, la puissance totale requise, obtenue après le calcul de puissance, est répartie entre les différentes unités intérieures. Pour une seule pièce, un système monosplit suffira, mais il faudra un système multisplit, donc avec plusieurs diffuseurs intérieurs, si vous envisagez de climatiser votre maison complète.