Drylast, l’invention d’une peinture rafraichissante qui baisse de 10 °C la température des bâtiments

Comment rafraîchir les bâtiments, en ville, sans reconstruire, et sans dépenser trop d’argent ? Alors que le réchauffement climatique fait son œuvre, les architectes sont nombreux à travailler sur la conception de bâtiments climatiques. Les villes, et leurs bâtiments anciens, sont de véritables fournaises en été, et les îlots de fraîcheur artificiels poussent comme des champignons. À Lyon, l’entreprise Drylast mise sur une autre solution, plus simple à mettre en place : le cool roofing, que l’on pourrait traduire par toiture fraîche. Son produit phare, le Drylast CRWR®, est un revêtement de toiture, blanc, à albédo élevé, qui permet de réduire la température des toits de 50 %. Je vous présente immédiatement cette innovation française. Découverte.

Drylast c’est qui ?

Drylast est une entreprise française spécialisée dans les solutions de toiture fraîche, également appelées « cool roofing ». Basée à Lyon, elle propose des revêtements innovants et écologiques destinés à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments commerciaux et industriels. Et, le concept séduit selon son directeur, Samuel Ducros. « En l’espace de quelques mois, on a déjà traité plusieurs dizaines de milliers de m² de toitures », dans une interview accordée à mesinfos.fr. La peinture blanche qu’il commercialise permettrait selon l’entreprise de réduire la température des toits jusqu’à 50 %, ce qui peut diminuer la température intérieure des bâtiments de 10 °C en été. De plus, cela réduirait, par conséquent, les besoins en climatisation, et les coûts énergétiques d’approximativement 30 %.

Le produit Drylast CRWR qu’est-ce que c’est ?

Le Drylast CRWR®, est un revêtement blanc à albédo élevé qui réfléchit la lumière du soleil. Je rappelle que l’albédo est une mesure de la capacité d’une surface à réfléchir la lumière solaire. Il est exprimé sous forme de pourcentage : plus l’albédo est élevé, plus la surface réfléchit la lumière. Une surface avec un albédo élevé renvoie la majeure partie du rayonnement solaire au lieu de l’absorber. La force du Drylast CRWR® est également de pouvoir s’adapter à divers matériaux comme le bitume, le PVC, et le métal, et il est résistant aux rayons UV et aux variations de température, augmentant ainsi la durabilité des toitures. Et, bien entendu, il contribue à réduire les ilots de chaleur en ville, et à améliorer la performance énergétique des bâtiments équipés.

Un produit simple à installer !

Si je compare ce système avec les autres produits existants, je trouve que son autre force, est de s’appliquer très facilement. En effet, le Drylast CRWR® est, en réalité, une peinture spéciale de polysiloxane, sans PFAS, qui s’applique au compresseur, par pulvérisation, ou au rouleau, telle une peinture classique. « Nous associons l’étanchéité, à la haute réflectance », explique encore, Samuel Ducros. En effet, ce produit révolutionnaire, possède aussi, la capacité d’étanchéifier le bâtiment concerné, et cela, en été comme en hiver ! Pour en savoir plus sur ce concept, rendez-vous sur le site officiel : drylast.com. Et, vous ? Pensez-vous que le « cool roofing » puisse être l’avenir des bâtiments modernes et de ceux à rénover ? Est-ce une arme redoutable contre le réchauffement climatique, selon vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .