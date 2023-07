Les températures commencent sérieusement à grimper et les climatisations à tourner. Dans les bureaux, les centres commerciaux ou les bâtiments tertiaires, la chaleur est parfois insoutenable pour les salariés ou les clients. Certes, les climatiseurs font baisser la température, mais ils sont néfastes pour l’environnement et, parfois aussi, pour la santé. Et si cette température intérieure est si infernale, c’est peut-être à cause du toit ! La plupart des bâtiments sont couverts par des toits noirs et avec des matières qui font d’un bâtiment une étuve. Au Faou (29), une entreprise a trouvé la solution pour rafraîchir les bâtiments : repeindre les toits en blanc, avec une peinture spéciale, la Cool Roof. Découverte.

Cool Roof France, c’est qui ?

En France, la chaleur à l’intérieur des bâtiments commerciaux et industriels pendant l’été est souvent due aux toits recouverts de matériaux sombres qui absorbent la chaleur. Frédéric Lachêvre, entrepreneur finistérien et propriétaire d’un parc immobilier, a été confronté à cette problématique. En 2013, avec ses partenaires Ronan Caradec, spécialiste de l’énergie, et Roland Soun, frigoriste, ils ont étudié des solutions et se sont concentrés sur le développement d’une technique appelée « cool roofing ». Cette approche consiste à peindre les toits avec une peinture blanche hautement réfléchissante. En 2015, Cool Roof France a été créée et les premiers toits ont été revêtus de leur revêtement exclusif, fabriqué en France.

La peinture Cool Roof, qu’est-ce que c’est ?

La peinture Cool Roof, également connue sous le nom de revêtement Cool Roof, est spécialement conçue pour réfléchir davantage de lumière solaire et de chaleur que les peintures traditionnelles. Elle est principalement utilisée pour réduire l’absorption de chaleur par les toits des bâtiments. Ce qui améliore l’efficacité énergétique et réduit les coûts de climatisation. Sa particularité réside dans l’utilisation de pigments réfléchissants spéciaux qui peuvent refléter une plus grande partie du spectre solaire, y compris les rayons infrarouges.

Dans la composition de la peinture thermo-réflective, on utilise généralement des charges calcaires. Cool Roof remplace ces charges par des coquilles d’huîtres qui sont abondamment présentes en Bretagne et leur membrane extérieure est composée de calcium, qui est une forme de charge calcaire. En utilisant des coquilles d’huîtres comme substitut des charges calcaires dans la peinture, on peut créer une formulation éco-conçue. Cela permet de valoriser un déchet local disponible en grande quantité, tout en conservant les propriétés réfléchissantes et thermorégulatrices de la peinture thermo-réflective.

Quels sont les avantages de la peinture Cool Roof ?

Actuellement, il y a près de 2 milliards de climatiseurs dans le monde et ce chiffre devrait atteindre 5 milliards d’ici à 2050. Cependant, l’utilisation de ces climatiseurs génère paradoxalement de la chaleur et contribue à environ 5 % des émissions de gaz à effet de serre. Les principaux facteurs de cet impact climatique sont les liquides frigorigènes polluants et la consommation d’électricité élevée. Cool Roof propose une alternative en remplaçant les climatiseurs et en offrant des économies substantielles.

Les bâtiments, dont les toits sont repeints avec Cool Roof, bénéficient d’une baisse moyenne de la température de 6 à 7 °C, créant ainsi un environnement intérieur plus frais et agréable. En réduisant l’utilisation de la climatisation, la facture d’électricité diminue de 20 % à 50 % en moyenne. De plus, la peinture sur le toit prévient la surchauffe des matériaux, prolongeant alors la durée de vie de la membrane du toit de 8 à 10 ans. Enfin, sur une période de 20 ans, la peinture Cool Roof permet de réduire les émissions de CO 2 de 36 kg par mètre carré. En savoir plus ? Rendez-vous sur Coolroof-France.com.