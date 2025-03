Les aimants et magnets sur le frigo augmentent-ils réellement la consommation électrique ?

Lorsque j’ai emménagé dans mon nouvel appartement, j’ignorais comment ranger mes couteaux de cuisine et je souhaitais un rangement sécurisé. J’ai ainsi acheté un porte-couteau aimanté, que j’ai directement fixé sur la paroi de mon réfrigérateur. Pratique, non ? Mes couteaux à portée de main, un gain de place sur le plan de travail et dans les tiroirs. Puis, mon père m’a mis le doute en m’expliquant que l’aimant pourrait détraquer mon frigo ? Un doute que j’ai tenté de lever en cherchant quelques explications. Alors ? Était-ce une bonne idée, ou une très mauvaise ? Peut-être que ces aimants allaient dérégler le frigo, l’obliger à consommer plus d’énergie, voire raccourcir sa durée de vie ? J’ai donc mené mon enquête auprès de mon électricien Eric et spoiler alert, j’ai découvert quelques infos surprenantes. Décryptage.

Une fake news à la dent dure !

Si, comme moi, vous avez déjà entendu que coller des magnets sur un frigo pouvait augmenter sa consommation électrique, rassurez-vous : c’est un mythe. D’après Bosch et LG, deux géants de l’électroménager, les aimants n’ont aucune incidence sur la consommation énergétique d’un réfrigérateur. Que ce soit un simple magnet souvenir ou un porte-couteau plus costaud, aucune interférence n’est à craindre avec le fonctionnement interne de l’appareil. Cela dit, il y a quand même un hic. À force d’accumuler des magnets, on finit par ajouter du poids sur la porte du frigo. Rassurez-vous, si votre porte est ornée de la fameuse carte de France et de ses départements, cela ne pose pas de problème ! Pour des aimants plus lourds, et en quantité, cela peut user plus vite les charnières et altérer l’équilibre de l’ouverture à long terme.

Ce qui influence vraiment la consommation de votre réfrigérateur

Si vous trouvez que votre frigo consomme plus d’énergie qu’avant, les magnets ne sont pas responsables, mais d’autres facteurs peuvent l’être. L’emplacement de l’appareil, par exemple, joue un rôle essentiel. Ainsi, un frigo coincé entre un mur et un four ou trop proche d’une source de chaleur devra compenser en surchauffant son système de refroidissement, ce qui augmente nettement sa consommation. L’entretien est aussi un élément clé. Un frigo encrassé par la poussière, notamment sur la grille arrière où se trouve le système de ventilation, voit ses performances diminuer.

Sans oublier l’accumulation de givre, qui oblige l’appareil à fournir plus d’efforts pour maintenir une température stable. Nettoyer et dégivrer régulièrement son frigo, c’est la meilleure façon de prolonger sa durée de vie et d’optimiser sa consommation. Enfin, l’usage au quotidien peut faire la différence. Ouvrir la porte toutes les cinq minutes, y placer des aliments encore chauds ou le laisser à moitié vide sont des mauvaises habitudes qui font grimper la consommation.

Alors, est-ce que je dois retirer mon porte-couteau aimanté ?

Après avoir pesé le pour et le contre, je suis rassurée sur un point : mon frigo ne consommera pas plus à cause de mon porte-couteau magnétique. De plus, étant placé sur la paroi et non sur la porte, j’élimine le risque de rayures, et de poids supplémentaire sur les charnières. Et vous, les magnets, votre porte en est remplie, ou bien, vous les détestez ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .