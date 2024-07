Low Tech : des étudiants inventent le VATA, un réfrigérateur innovant qui fonctionne sans électricité

Chaque année, de nombreux concours visant à valoriser l’innovation chez les étudiants sont organisés à travers le monde, pour ne citer que l’Orange Summer Challenge. À l’instar du Prix PEPITE (initié par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation), cette compétition vise à inciter et à accompagner les étudiants à développer des projets prometteurs pour l’innovation. Parmi les projets les plus marquants de l’OSC figure le VATA, un réfrigérateur un peu particulier qui fonctionne sans électricité. Celui-ci a été conçu par des étudiants originaires de Madagascar, une grande île située dans l’Océan Indien.

Une capsule de conservation inspirée du réfrigérateur du désert

Les étudiants malagasy se sont inspirés du réfrigérateur du désert dans la conception de cette capsule de conservation innovante et écologique. Selon eux, elle ne nécessite pas de source d’énergie électrique et fonctionne sur le principe de la thermodynamique. Ils ont indiqué que la température à l’intérieur du VATA peut descendre jusqu’à 10 °C grâce à un mécanisme d’évaporation de l’eau, permettant de garder les aliments au frais. Le principe est simple : plus il fait chaud à l’extérieur, plus il fait froid à l’intérieur du dispositif. Notons que cette capsule est conçue en terre cuite, dans laquelle est insérée du sable. À l’instar du « frigo du désert », on verse de l’eau sur ce dernier qui va, par la suite, s’évaporer à l’extérieur grâce à la chaleur du soleil. Cela va refroidir l’intérieur de la structure, favorisant la conservation des aliments, de manière naturelle et sans consommation d’énergie.

Possibilité de surveiller les aliments stockés grâce à une application

Contrairement aux autres réfrigérateurs du désert, le VATA est connecté à une application intelligente. Un logiciel très utile, selon les concepteurs, pour les agriculteurs qui peuvent, entre autres, l’utiliser pour surveiller les aliments stockés à l’intérieur, arroser automatiquement le potager alimentant le caisson, etc. En plus de cette application, le dispositif présente un autre avantage, notamment au niveau de ses dimensions. Les étudiants malagasy indiquent qu’il est beaucoup plus grand que les « frigos du désert » habituels et qu’il peut se fondre facilement dans le décor. Le VATA a été conçu pour conserver principalement des fruits et légumes, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, et pour être utilisé dans des zones non connectées au réseau électrique et ne disposant d’aucune solution de production d’énergie. Pour information, selon la Banque mondiale, seulement 37 % de la population aurait accès à l’électricité à Madagascar.

Un dispositif qui suscite l’intérêt

Grâce à sa praticité et à sa faible empreinte écologique, le VATA représente une solution durable et écologique. Il a suscité beaucoup d’intérêt lors de l’Orange Summer Chalenge 2022 qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, vise à mobiliser et à accompagner des étudiants, en Afrique et au Moyen-Orient, à développer des solutions technologiques innovantes. Les concepteurs ambitionnent de contribuer au développement économique dans les zones rurales et d’inciter les particuliers, ainsi que les agriculteurs à utiliser leur capsule de conservation à la place des réfrigérateurs classiques. De nombreuses entreprises privées ont soutenu leur projet qui, selon eux, répond parfaitement aux défis sociaux actuels. Comment trouvez-vous cette invention low-tech ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .