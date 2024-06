Le Yakhchal, un réfrigérateur qui fonctionne sans électricité inventé en Iran il y a plus de 2 400 ans

Que faites-vous lorsque vous avez envie d’une boisson fraîche ? Vous vous dirigez vers la cuisine, ouvrez le réfrigérateur, branché à la prise électrique, et dégustez votre boisson. En 2024, 98 % des foyers français possèdent un réfrigérateur, selon le site ecologic-france.com. Les 2 % restants ne possèdent pas de réfrigérateurs, ou bien utilisent d’autres techniques de réfrigération des aliments, comme le réfrigérateur enterré, ou le yakhchal, allez savoir ? Non, ce mot n’est pas sorti de mon imagination, mais désigne une structure de réfrigération très ancienne, apparue en Iran, et en Afghanistan, il y a plus de 2 400 ans, en l’an 400 avant J.-C. Les historiens pensent même qu’ils pourraient être encore plus anciens. Je vais vous présenter les yakhchals, et vous allez voir qu’ils n’ont pas grand-chose en commun avec nos réfrigérateurs domestiques. Découverte.

Les yakhchals, des réfrigérateurs géants

Alors que nos réfrigérateurs actuels sont individuels, et souvent trop petits pour tout ranger, les yakhchals, eux, sont d’immenses structures en forme de dômes. Lorsqu’ils étaient installés dans un village, ils étaient utilisés par tous les habitants, un peu comme nous utiliserions une source d’eau potable. Certains yakhchals pouvaient atteindre plusieurs milliers de mètres carrés, et certains sont encore visibles en Iran. Structurellement, les yakhchals ont généralement une forme conique, semblable à un dôme, avec une base large et un sommet étroit. Cette conception particulière aide à minimiser la surface exposée au soleil, réduisant ainsi la chaleur absorbée. En termes de matériaux, ils étaient fabriqués à partir d’un mélange appelé « sarooj », soit un mélange à base d’argile, de sable, de cendres, de chèvrefeuille et de blanc d’œuf, un isolant thermique exceptionnel. Pour atteindre un niveau d’isolation extrême, ces murs de sarooj étaient épais de deux mètres, ne laissant pas la chaleur les traverser.

Un « frigo » qui fonctionne sans électricité

En Iran, ils étaient utilisés jusque dans les années 1960, avant que la plupart des foyers puissent être équipés de réfrigérateurs électriques. Témoignage de l’ingéniosité des Iraniens, dont le pays est sujet à des températures assez proches de celles de la France, de -7 °C à 36 °C. Le dôme surmontait une salle remplie de glace. Pour l’alimenter, deux solutions étaient possibles. Soit l’eau arrivait des versants les plus ombragés des montagnes environnantes, puis gelait naturellement dans la salle de réfrigération. La seconde solution était, pour les habitants, d’acheminer de la glace depuis les montagnes, puis de la casser et de la conserver dans la salle du yakhchal. La profondeur de la salle permettait de conserver la glace, et par conséquent, laissait remonter la fraîcheur en surface. Enfin, des ouvertures dans la partie supérieure de la structure permettaient à l’air chaud de s’échapper, tandis que des canaux souterrains apportaient de l’air frais, contribuant ainsi à maintenir une basse température interne.

Pour conserver les aliments au frais, toute l’année

Il est assez fascinant de savoir que cette salle, remplie de glace en hiver, assurait de conserver les aliments au frais, toute l’année, même quand les températures frôlent les 40 °C. Les réfrigérateurs, inventés en Iran, étaient donc des espaces publics et communs. Les structures, dont certaines pouvaient atteindre plus de 5 000 m² de surface, se destinaient à conserver les aliments de tous les habitants. On se demande aujourd’hui, quand même, si les biens de chacun seraient respectés, mais apparemment cela ne posait pas de problème avant ! Aujourd’hui, de nombreux yakhchals sont encore visibles en Iran et en Afghanistan, certains étant restaurés et entretenus comme des sites historiques.

Ils restent un sujet d’étude pour les historiens et les ingénieurs, fascinés par l’efficacité et la durabilité de ces anciennes technologies de réfrigération. Et, ils intéressent aussi les architectes, qui voient en eux, une solution de climatisation originale et vertueuse. Les yakhchals n’ont probablement pas fini de faire parler d’eux, et pourtant ils existent depuis plus de 2 000 ans ! Aimez-vous les articles sur les inventions anciennes ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .