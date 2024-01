Ground Fridge, l’invention d’un frigo enterré qui fonctionne sans électricité

Comment faisaient nos ancêtres pour conserver leurs aliments au frais ? Le réfrigérateur a été inventé en 1834, par Jacob Perkins, un Américain, qui conçoit la première machine frigorifique fonctionnelle. Et, il faudra attendre 1876 pour que l’Allemand Carl von Linde invente le premier réfrigérateur tel que nous le connaissons actuellement. Avant cela, les populations conservaient leurs denrées dans les caves enterrées dont étaient dotées toutes les habitations. Aujourd’hui, certaines caves ont disparu, et l’endroit frais avec. Pour continuer à conserver les denrées alimentaires de manière totalement économique puisque sans électricité, Ground Fridge invente le réfrigérateur enterré de jardin. Découverte.

Un frigo enterré, mais pourquoi ?

Souvenez-vous du principe du BierSafe, que nous vous avions présenté il y a quelques semaines. Ce long tube en métal enterré dans le sol et doté d’un système coulissant permettait de conserver vos bières* et autres boissons au frais sans consommer d’énergie. Le Ground Fridge reprend le même principe, puisqu’il faut, lui aussi, l’enterrer dans le sol. La différence étant qu’il faudra un peu plus de place dans votre jardin ! Cette idée de réfrigérateur enterré est l’invention de Floris Schoonderbeek, un designer néerlandais et fondateur de l’entreprise Ground Fridge. Une étrange idée, mais qui pourrait permettre à ceux qui ont un jardin de réduire considérablement leurs factures d’électricité.

Comment fonctionne le Ground Fridge ?

Le concept Ground Fridge exploite les propriétés isolantes naturelles de la terre et le pouvoir rafraîchissant de la nappe phréatique qu’il renferme. Il faut savoir que la température dans le sol, quelle que soit la température extérieure, est toujours située de 7 à 12 °C. Si le Ground Fridge ne permet pas de conserver des aliments comme les viandes, les poissons, ou les produits laitiers, il correspond parfaitement à la conservation de fruits, de légumes, de vin et de fromage. Quant à son fonctionnement, il est plutôt simple. Concrètement, une fois que la structure sphérique du réfrigérateur est soigneusement enterrée et recouverte de la terre extraite du site, il fonctionne automatiquement. Pour conserver le froid au-dessus, il est recouvert d’une couche d’isolant, épaisse d’un mètre, qui enveloppe le frigo, garantissant une variation minimale de la température intérieure. De plus, le Ground Fridge ne nécessite aucun permis pour l’installer.

Combien coûte le Ground Fridge ?

La demande est forte chez les particuliers, malgré un prix très élevé puisqu’il est commercialisé au prix de 7 450 € par la marque néerlandaise Weltevree. Il est donc difficile de savoir en combien d’années l’investissement sera amorti, mais l’entreprise précise que le prix pourrait baisser si le Ground Fridge était produit en masse.

Récompensé par le Dutch Design Award qui met en lumière des designers néerlandais, le Ground Fridge a peut-être un bel avenir à condition que le prix baisse. En attendant, cette version innovante de la cave traditionnelle, pourvue d’étagères en bois à l’intérieur, permet réellement de conserver ses aliments sans consommation d’électricité. En savoir plus ? Rendez-vous sur groundfridge.com. Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.