Biersafe, l’invention d’un réfrigérateur enterré (inspiré du puits canadien) qui permet d’économiser jusqu’à 80 €/an

Économisez de l’électricité pour éviter de voir votre prochaine facture flamber comme jamais auparavant. Nous pensons tous à isoler notre maison et à nous protéger du froid, mais il est un appareil auquel nous ne pensons pas toujours : le réfrigérateur. Il existe des astuces pour économiser de l’énergie comme la règle des 60, mais il existe une autre astuce : le Biersafe. Cette invention allemande vous permet de conserver vos bières* ou tout autre aliment au frais, sans aucune consommation d’électricité, simplement en l’enterrant complètement. Inspiré du puits canadien, le Biersafe rafraîchit les boissons ou les aliments qu’il contient grâce à la fraîcheur de la terre. Biersafe, c’est peut-être le cadeau utile pour cette fin d’année, de plus que plusieurs modèles de différentes contenances sont disponibles sur Amazon. Découverte.

Biersafe, qu’est-ce que c’est ?

La « glacière » Biersafe va vous permettre de conserver jusqu’à 16 boissons (ou autres aliments) au frais simultanément, tout au long de l’année, sans nécessiter de réfrigération moderne ni d’électricité. Cette innovation repose sur un contenant en plastique robuste enterré dans le sol. Un support à boissons en acier inoxydable s’insère solidement à l’intérieur. Il dispose d’une poignée et d’un ouvre-bouteille sur le dessus, facilitant ainsi l’accès à votre boisson favorite. Les boissons sont refroidies naturellement par la fraîcheur du sol et un bouchon étanche vient fermer le dessus pour le protéger des intempéries. En plus de refroidir naturellement vos boissons, cette solution permet des économies d’énergie et contribue à la préservation de l’environnement.

Pourquoi Biersafe vous permet-il de faire des économies ?

Nous avons tous, ou presque, un vieux frigo réformé de la cuisine au fond du garage. Souvent destiné à accueillir les bières ou boissons fraîches, il est surtout un gros consommateur d’électricité. Si vous avez opté pour une machine à bière réfrigérante, vous avez considérablement réduit vos déchets, mais vous consommez aussi de l’électricité. Selon l’entreprise, Biersafe « permet de réaliser des économies d’énergie allant jusqu’à 80 €/an (par rapport aux vieux réfrigérateurs souvent utilisés pour stocker la bière) ». De plus, vous allez aussi gagner de la place dans votre réfrigérateur en conservant vos boissons à l’extérieur. Le seul inconvénient étant, bien sûr, qu’il faudra sortir pour récupérer vos boissons. En rechargeant vos bacs à pellets de bois, cela peut se faire en une fois.

Pourquoi dit-on que Biersafe s’inspire du puits canadien ?

Un puits canadien, également appelé « puits provençal » ou “puits climatique”, est un système de chauffage et de refroidissement passif qui utilise la température constante du sol pour réguler la température d’un bâtiment. Il consiste en un réseau de tuyaux enterrés à une profondeur significative, généralement de 1,5 à 2 m sous la surface du sol. L’air extérieur est aspiré à travers ces tuyaux, où il est préchauffé en hiver et rafraîchi en été par la température relativement constante du sol.

Très en vogue actuellement, il est le préféré des propriétaires de maisons passives. La température sous terre ne dépasse jamais les 13 °C quelle que soit celle de l’extérieur. En enterrant le Biersafe à 1,10 m de profondeur, vous avez des boissons fraîches toute l’année, sans aucune consommation électrique. Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.

