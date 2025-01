Borobotics : une mini foreuse géothermique robotisée qui creuse des puits dans les jardins

La géothermie est une source d’énergie très répandue sur la planète et qui est disponible 24/24, quelles que soient les conditions météorologiques, contrairement à d’autres énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire. Et pourtant, elle est encore peu exploitée en raison des coûts d’installations élevés des centrales géothermiques et des pompes à chaleur individuelles. Pour rendre l’énergie géothermique accessible à tous, la start-up suisse Borobotics a développé une machine de forage autonome, baptisée Grabowski, en l’honneur de la taupe rendue célèbre par l’écrivain Luis Murschetz. Ce robot creuseur fonctionne comme un ver de terre et peut être utilisé dans les espaces restreints, comme les arrière-cours ou les sous-sols.

Un robot creuseur compact et autonome

Grabowski est une machine de forage compacte, car il pèse moins de 150 kg et mesure 13,5 cm de large et 2,8 m de long. La start-up suisse indique que c’est le premier foreur géothermique entièrement automatisé. Selon elle, une petite équipe peut installer le système en une demi-journée, après quoi il fonctionne de manière autonome. Cela permet aux entreprises de gérer simultanément jusqu’à 13 sites de forage, maximisant ainsi l’efficacité opérationnelle. Grabowski descend tout seul, fore droit sans aucun décalage, et détecte automatiquement les différentes couches du sous-sol, y compris les nappes phréatiques. Ses capteurs avancés lui permettent d’identifier le type de matériau qu’il fore et, s’il trouve une source d’eau ou de gaz, il scelle automatiquement le puits. Mais ce « ver robotisé » est également conçu pour être silencieux. Avec moins de 60 dbA, il est à peine audible une fois dans le sol.

Une machine de forage adaptée à tout type de terrain

Ce robot creuseur est conçu pour s’adapter à tout type de terrain, du sable au granit. Borobotics affirme qu’il peut forer, efficacement et silencieusement, à peu près n’importe où. Pill Moritz, co-fondateur de la start-up, explique qu’avec ce ver robotisé, « le forage deviendra possible dans des propriétés où cela serait impensable aujourd’hui : petits jardins, parkings et sous-sols ». Celui-ci peut briser tout type de roche grâce à la conception unique de sa boîte de vitesses, associée à deux moteurs pour la rotation et le martelage. Dans un sol meuble, il extrude automatiquement un tube pour maintenir la stabilité du puits de forage, évitant ainsi les effondrements pendant l’opération. Par ailleurs, le système « muscle fluide » lui permet de se déplacer de haut en bas dans le puits, mais aussi de le sceller rapidement en cas d’urgence. D’après Borobotics, cette foreuse autonome intègre une série de technologies avancées, qui en font une solution révolutionnaire pour le forage géothermique.

Une foreuse respectueuse de l’environnement et durable

Grabowski ne nécessite que 6 à 8 m² pour fonctionner et peut atteindre des profondeurs allant jusqu’à 500 m. Bien que sa capacité soit limitée à une profondeur maximale de 500 m, Borobotics indique que cela est suffisant pour des applications résidentielles et commerciales en Europe. Les températures moyennes à 250 m sont de 14 °C, idéales pour le chauffage en hiver et le refroidissement en été. De plus, ce robot creuseur est respectueux de l’environnement, car il n’utilise pas de carburant tel que le diesel, mais se branche sur une prise électrique standard.

Ses émissions de CO₂ ne sont que de 288 kg par puits, soit 86 % de moins que celles des foreuses existantes. La start-up suisse prévoit de tester son prototype dans des conditions réelles cette année. Plus d'infos : borobotics.ch.