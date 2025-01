Une entreprise du Val-d’Oise fabrique des puits canadiens pour le chauffage et la climatisation

Le puits canadien, également connu sous l’appellation puits climatique, est une solution de chauffage plus écologique et plus économique que les radiateurs classiques. Selon Quelle Énergie, il permet de réduire la consommation énergétique d’un logement de 20 à 60 %, en fonction de son isolation. Toutefois, malgré les avantages offerts par cet échangeur air-sol, il est encore peu connu en France. Pour aider les ménages à réaliser d’importantes économies d’énergie et à réduire l’impact environnemental de leur logement, mais aussi pour leur faire découvrir les nombreux atouts des puits canadiens, Kevin Laisné, un habitant du Val-d’Oise, a fondé Atrim’isol. Hormis les solutions d’isolation, cette entreprise fabrique et installe des échangeurs air-sol.

Un système de chauffage et de climatisation

À l’instar des puits canadiens classiques, ceux conçus par Atrim’isol peut faire office de dispositif de chauffage et de climatisation. En hiver, le dispositif préchauffe l’air collecté à partir d’une borne, grâce à la chaleur du sol, pour ensuite l’envoyer en direction d’une habitation ou d’un local professionnel. Par ailleurs, en été, l’air prélevé à l’extérieur est pré-rafraîchi dans le sol et est utilisé pour faire baisser la température à l’intérieur du bâtiment. À noter que le COP (coefficient de performance) des puits canadiens proposés par l’entreprise de Kevin Laisné est de 6 à 10. En d’autres termes, l’énergie consommée par les dispositifs est inférieure de 6 à 10 fois à la chaleur produite.

Un dispositif permettant d’améliorer la qualité de l’air

Outre le chauffage et la climatisation, un puits canadien permet d’améliorer la qualité de l’air à l’intérieur d’un logement, en le renouvelant constamment. Il évite aussi l’assèchement de l’air qui peut entraîner l’apparition de pathologies plus ou moins graves, telles que des irritations au niveau des voies respiratoires. D’après Kevin Laisné, « l’installation d’un puits canadien réduit les risques de moisissures. C’est un cercle vertueux dans la maison ». Pour information, les avantages de ce dispositif sont encore peu connus dans l’Hexagone, mais le fondateur d’Atrim’isol essaie de les mettre en avant pour séduire ses clients et les encourager à l’installer dans leur propriété. Il a déclaré que les gens n’y croient pas lorsqu’il explique les impacts positifs des puits canadiens sur leur consommation énergétique, l’environnement et la santé des occupants.

Un investissement rapidement amorti

Le coût minimum de l’installation d’un puits canadien d’Atrim’isol est de 9 000 €. Ce qui constitue un investissement non négligeable, mais qui peut être amorti assez rapidement, selon Kevin Laisné. En effet, d’après lui, un échangeur air-sol peut diviser la consommation d’énergie par deux ou trois, et les dépenses liées à son installation peuvent être remboursées en seulement trois ans, dans une grande maison. Lors de la pose d’un puits canadien, l’équipe de l’entreprise effectue un certain nombre d’étapes. Après la prise de rendez-vous, elle procède à la livraison des matériaux et au traçage du sol. Elle réalise ensuite des travaux de terrassement, creuse les tranchées d’une profondeur allant de 2 à 3 m et installe le dispositif. Une fois ce dernier en place et raccordé au logement ou au local professionnel, elle effectue des tests avant de passer à la dernière étape, à savoir la livraison des travaux. Plus d’informations : atrimisol.com. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .