« Une énergie gratuite et illimitée », ELIXAIR, un puits canadien innovant pour chauffer la maison

Face aux changements climatiques, les sources d’énergie renouvelables sont de plus en plus sollicitées au détriment des énergies fossiles. En effet, par rapport à ces dernières, elles constituent une alternative écologique et économique, à l’instar de l’énergie géothermique, à savoir la chaleur naturelle de la Terre. La géothermie offre de nombreux avantages pour chauffer et refroidir un bâtiment ; et pourtant, elle est encore très peu exploitée actuellement. En France, par exemple, elle ne représente que 3 % des EnR utilisées, selon EDF. Pour permettre aux foyers français d’accéder à cette énergie, PAM Building, une filière de Saint-Gobain, propose une solution révolutionnaire : le puits climatique ELIXAIR.

Puits climatique ELIXAIR : principe et fonctionnement

Ce puits canadien est un réseau de canalisations enterrées qui permet de diminuer significativement les besoins en chauffage et en rafraîchissement d’un bâtiment. Il fonctionne comme un échangeur air-sol, qui s’appuie sur la différence entre la température de l’air ambiant et celle du sol pour diffuser dans le bâtiment un air tempéré, filtré et confortable. Le puits climatique ELIXAIR est destiné à être couplé à une CTA (centrale de traitement d’air) et peut donc être associé à un système de ventilation simple flux, double-flux ou double-flux séparés (sans échangeur). Benjamin Moret, qui travaille en collaboration avec PAM Building pour commercialiser cette solution, indique que « Les Romains ont déjà utilisé ce type de dispositif. C’est vieux comme Érode ! C’est revenu au goût du jour il y a des dizaines d’années, mais il n’était pas certifié, car les tuyaux étaient jusqu’ici en PVC. C’était beaucoup plus fragile, et perméable aux bactéries ».

Réduire les besoins en chauffage

Comme susmentionné, le système ELIXAIR s’appuie sur la géothermie, une énergie renouvelable, gratuite et illimitée, pour chauffer et rafraîchir un logement. En été, il permet d’abaisser la température de 12 °C, offrant aux utilisateurs la possibilité de limiter, voire de se passer de l’utilisation de leur système de climatisation. Par ailleurs, en hiver, il peut augmenter la température de 12 °C, limitant le recours au système de chauffage. Selon PAM Building, le couplage de ce puits climatique à une CTA double-flux permet d’améliorer grandement son efficacité et de gagner plusieurs degrés non négligeables. Cela maintient la température de confort à 100 %, sans effort supplémentaire, et par conséquent, contribue à réduire significativement la consommation énergétique.

Plusieurs facteurs à prendre en compte pour des résultats optimaux

Pour assurer le bon fonctionnement du système ELIXAIR, PAM Building souligne que plusieurs facteurs doivent être pris en compte, tels que l’isolation du bâtiment et l’utilisation d’un système de ventilation performante. Il est important que le logement soit bien isolé pour limiter au maximum les déperditions thermiques. D’autre part, la présence d’un espace minimum autour du bâtiment fait également partie des pré-requis à prendre en considération avant d’installer ce puits climatique, pour de meilleurs résultats. Mathieu Trapeaux, chargé d’affaires pour PAM Building, explique que, hormis son efficacité, ce système est solide.

« On peut même planter des arbres ou construire un parking par-dessus le conduit d'air, qui n'a besoin d'être enfoncé qu'à 2 mètres sous le sol. On équipe d'ailleurs déjà des lycées, des collèges ou encore l'armée », a-t-il précisé, tout en ajoutant que le système ELIXAIR est plus facile à mettre en place et peu coûteux comparé à la PAC géothermique classique. Pour plus d'infos : pambuilding.fr.