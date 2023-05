Les différents types de forages pour l’eau : puits creusé, puits instantané et puits artésien

Pour faire face au réchauffement climatique, dont la conséquence directe est de provoquer des sécheresses précoces, vous envisagez peut-être de faire forer un puits d’eau dans votre jardin. Et ces travaux ont un coût qui diffère en fonction du type de puits choisi. En effet, concernant les puits d’eau, il existe trois grands types de forages : le puits creusé, le puits instantané et le puits artésien. Mais, quelles sont les différences pour chaque puits et combien coûtent-ils ? Un puits d’eau vient pomper, dans les veines d’eau, qui sont des récupérateurs d’eau de pluie naturels, se formant grâce à l’infiltration des eaux pluviales dans le sol. On vous explique tout.

Le puits creusé (ou traditionnel), qu’est-ce que c’est ?

Le puits creusé est la plus ancienne forme de puits. C’est celui que l’on peut voir dans les vieux films, ou que l’on trouve dans les vieilles maisons. Il s’agit d’un trou creusé de 7 à 9 m de profondeur, qui est ensuite maçonné avec des pierres et du ciment sur les parois. Il est généralement creusé manuellement ou à l’aide d’outils rudimentaires tels que des pelles et des pioches. Le pompage de l’eau s’effectue dans les eaux de surfaces, soit avec un seau relié à une corde, soit avec une pompe de surface. La réalisation d’un puits creusé coûte entre 2 000 et 8 500 €, en fonction de la profondeur pour atteindre la veine d’eau.

Le puits à pointe filtrante (ou puits instantané), qu’est-ce que c’est ?

Le puits instantané permet de prélever de l’eau à de grandes profondeurs, parfois même directement dans la nappe phréatique, puisqu’ils peuvent atteindre 100 m de profondeur. Ce type de puits nécessite l’utilisation d’une foreuse qui va creuser un trou profond dans le sol. À cet effet, il se sert de tiges munies d’une pointe spéciale enfoncée dans le sol pour atteindre la nappe phréatique. Cette tige est enfoncée par battage, havage ou injection d’eau. La pointe filtrante est généralement en acier ou en plastique. Par ailleurs, elle est équipée de petites ouvertures ou de fentes qui permettent à l’eau de s’écouler dans le puits. La pointe filtrante est conçue de manière à empêcher l’entrée de sable ou de particules de sol, tout en permettant à l’eau de passer à travers. Une fois la pointe filtrante positionnée, un tubage est souvent installé autour de la pointe pour maintenir la structure du puits. L’eau est ensuite extraite grâce à une pompe immergée ou à une pompe manuelle. Le prix d’un puits instantané varie entre 400 € et 2 500 €, en fonction de la profondeur creusée.

Le puits artésien, qu’est-ce que c’est ?

Le puits artésien est celui qui sera le plus efficace, mais il est aussi le plus onéreux. Dans ce type de puits, qui peut atteindre jusqu’à 300 m de profondeur, la captation de l’eau se fait directement dans la nappe phréatique. Sa caractéristique principale étant qu’il ne nécessite aucune pompe pour fonctionner. En réalité, il fonctionne grâce à la pression naturelle de la nappe phréatique qui va faire jaillir l’eau dans votre puits. L’eau d’un puits artésien est souvent plus propre et de meilleure qualité que celle d’autres puits, car elle est protégée des polluants de surfaces (engrais, matières fécales, etc.). Le puits artésien est fréquemment utilisé pour irriguer les cultures ou pour l’approvisionnement en eau potable dans des zones qui n’y ont pas accès. Le prix d’un puits artésien se situe entre 50 et 110 € par mètre linéaire foré. Il peut donc atteindre des sommes élevés, en sachant que l’on ne connaît jamais, à l’avance, la profondeur exacte de la nappe phréatique.

Quels seront les coûts supplémentaires à prévoir ?

Les tarifs mentionnés ci-dessus sont ceux du forage à proprement parler. Il faudra ensuite ajouter le prix d’une pompe de surface ou immergée, soit de 200 € à 500 €. Avant d’entamer le forage, il faudra aussi avoir effectué une recherche d’eau puis une étude de sols (piézomètre), et enfin une analyse de l’eau, quand le forage sera terminé. Toutes ces étapes indispensables ajouteront pres de 270 € à plus de 500 €, en fonction des tarifs de chaque entreprise.