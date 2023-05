Cette pompe Gardena pour utiliser l’eau de votre récupérateur de pluie est en promo sur Cdiscount

Vous avez récemment acheté un récupérateur d’eau de pluie, mais le petit robinet vendu avec ne convient pas à votre utilisation ? À part remplir un arrosoir, reconnaissons qu’il n’est pas très utile puisque l’eau s’écoule « sans pression ». Pour pouvoir utiliser l’eau du récupérateur sur un tuyau d’arrosage, par exemple, il faut équiper votre récupérateur d’une pompe immergée. Glissée au fond du récupérateur et branchée sur une prise de courant, elle va vous permettre de pomper l’eau de votre récupérateur pour brancher un tuyau d’arrosage, un arrosage automatique, etc. Justement, nous avons un bon plan à vous proposer : la pompe pour collecteur d’eau de pluie Gardena est en promotion sur Cdiscount à 83,40 € au lieu de 100,11 €, et c’est maintenant qu’il faut en profiter.

La pompe Gardena, qu’est-ce que c’est ?

La pompe pour collecteur d’eau de pluie 4 000/h est un choix idéal pour exploiter l’eau de pluie récupérée dans vos réservoirs afin d’arroser votre jardin. Dotée d’une composition solide en plastique renforcé de fibres de verre, cette pompe est extrêmement résistante et offre une grande efficacité grâce à sa puissance de 400 W et son débit maximal de 4 000 l par heure. Polyvalente, cette pompe s’adapte à tous les types d’arrosages, que ce soit l’arrosage avec différents types d’arroseurs, le tuyau d’arrosage ou encore le goutte-à-goutte.

Avec ses caractéristiques, cette pompe garantit une pression maximale de 1.3 bar, assurant ainsi une irrigation efficace de votre jardin. À condition tout de même que la pluie tombe suffisamment pour remplir votre cuve !

Les caractéristiques techniques de la pompe collecteur d’eau de pluie

Filtre amovible, intégré directement à l’appareil et facile à nettoyer directement.

Tube de refoulement coudé et télescopique, permettant un déplacement simple et un stockage non encombrant.

Régulation simple.

Tube de refoulement télescopique.

Adapté pour eaux chargées (particules Ø25 mm max).

Puissance : 400 W.

Débit maximal : 4 000 l/h.

Hauteur manométrique : 13 m.

Pression maximale : 1.3 bar.

Profondeur d’immersion maximale : 7 m.

Longueur de câble : 10 m.

Dimensions : 149 mm (L) x 149 mm (l) x 643 mm (H).

Poids : 4,86 kg.

Extension de garantie 5 ans avec enregistrement produit sous 3 mois sur le site GARDENA.

Quels sont tous les avantages de récupérer l’eau de pluie ?

Le premier avantage de récupérer l’eau de pluie est écologique ! Il réduit votre consommation d’eau potable, préserve la ressource en eau, et permet la diminution du ruissellement des eaux pluviales. Le second bénéfice est bien sûr, économique. Puisque vous utilisez l’eau de pluie pour votre jardin, vous ne pompez plus d’eau sur le réseau domestique. Serait-il nécessaire de rappeler que l’eau du réseau se paie au prix fort, quand l’eau de pluie tombe du ciel, par définition ? Enfin, collecter l’eau de pluie, c’est aussi, dans les régions confrontées à la sécheresse, organiser la gestion durable des ressources en eau. Grâce à l’eau de pluie, vous contribuez à réduire la pression sur les sources d’eau douce ! Les avantages sont donc nombreux, et c’est peut-être la raison pour laquelle de nombreuses villes ou régions offrent des aides à l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie.