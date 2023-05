À l’heure où la sécheresse menace déjà une grande partie de la France, les consommateurs tentent de trouver des solutions pour arroser leurs jardins, sans gaspiller de l’eau potable. Une solution s’impose rapidement pour bon nombre d’entre eux : le récupérateur d’eau de pluie. Un accessoire qui pourrait devenir indispensable dans les années à venir, puisque l’heure est au réchauffement climatique. Pour installer un récupérateur d’eau de pluie, nul besoin d’investir des sommes faramineuses, ni d’être un bricoleur hors pair. Il n’est pas non plus nécessaire d’obtenir une autorisation. Certaines régions ou collectivités proposent même des aides financières, renseignez-vous auprès de votre mairie. En attendant, découvrez une sélection de sept récupérateurs d’eau, de styles et de contenances différents, mais avec le même objectif : préserver la ressource en eau. Découverte.

Le récupérateur Vaso 220 L de Garantia

Le récupérateur d’eau de pluie Vaso de Garantia est un réservoir de haute qualité d’une capacité de 220 l qui permet de collecter et de stocker l’eau de pluie à partir de votre toit ou d’autres surfaces planes. Son design original en forme de pot de fleurs lui permet de s’intégrer parfaitement dans votre jardin, votre balcon ou votre terrasse. Équipé d’un système de filtration, il élimine les impuretés et les contaminants de l’eau, la rendant propre et sûre à être utilisée pour l’irrigation du jardin ou le nettoyage des surfaces extérieures. Ce récupérateur d’eau de pluie est vendu à moins de 200 € sur Leroy Merlin, Castorama ou encore sur Amazon. Retrouvez notre article complet sur le Vaso de Garantia.

Le réservoir Jarre Roselend 1000 L

Le récupérateur d’eau de pluie Roselend 1000 l d’Alice’s Garden est un grand réservoir en polyéthylène haute densité, résistant aux UV et aux intempéries. Avec sa grande capacité de 1000 l et son filtre anti-feuilles, il est idéal pour une utilisation en extérieur dans les grandes propriétés ou pour les besoins en eau élevés. Le réservoir en forme de jarre ancienne est équipé d’une soupape de vidange pour une évacuation facile de l’eau. Le récupérateur Jarre Roselend 1 000 l est disponible au prix de 399,99 € sur Leroy Merlin, sur Amazon, Cdiscount et Rue du Commerce, mais actuellement déjà en rupture partout (au 29/04/2023). Retrouvez notre article complet sur le Roselend 1000 l Alice’s Garden.

Le récupérateur Garantia 300 L imitation mur de pierre

Avec une capacité de stockage de 300 l, le récupérateur d’eau aérien Garantia mural granit gris est simple à installer. Ce qui le rend parfait pour les maisons ayant des besoins en eau modérés. Son design rectangulaire lui permet d’être installé facilement sur un mur, idéal pour les petits espaces. Le filtre intégré élimine les impuretés et les débris, garantissant de l’eau propre et prête à l’emploi. Son aspect granit gris élégant s’intègre aisément dans tout type d’environnement. Le prix de vente du Garantia, disponible en couleur sable ou gris granite, est de 159,00 € (+2,90 € de frais de port) sur Leroy Merlin. Retrouvez notre article complet sur le Garantia imitation mur de pierre 300 l.

Le récupérateur d’eau de pluie Garantia en forme de tonneau

Le récupérateur d’eau de pluie tonneau de Garantia a une capacité de stockage de 250 l et est esthétique grâce à son design en forme de tonneau rustique. Fabriqué avec des matériaux de qualité, il est résistant aux intempéries et dispose d’un filtre à mailles fines pour empêcher les débris de pénétrer dans le réservoir. Cet équipement facile à installer est parfait pour les personnes soucieuses de l’environnement cherchant à économiser de l’eau.

Il répond au nom de Vino, comme pour rappeler son design en forme de tonneau. Il est disponible au prix de 159 € chez Leroy Merlin ou à 192 € chez Castorama. Une version de 400 l est également disponible sur Amazon à des prix allant de 300 € à 400 €. Retrouvez notre article complet sur le récupérateur tonneau de Garantia.

Le récupérateur d’eau de pluie Garantia imitation mur de pierre

Le récupérateur d’eau de pluie Rocky de Garantia a une capacité de stockage de 400 l et est conçu aussi bien pour collecter que pour stocker l’eau de pluie de manière efficace. Son design en forme de mur de pierre s’avère très esthétique et s’intègre facilement dans tout type de jardin. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce récupérateur est résistant aux intempéries et a une longue durée de vie. Il dispose aussi d’un filtre à mailles fines qui empêche les débris et les feuilles de pénétrer dans le réservoir, garantissant ainsi la propreté et la clarté de l’eau stockée. Le récupérateur d’eau de pluie Rocky de Garantia est facile à installer et esthétique, même si ce n’est pas réellement le point le plus essentiel pour un récupérateur d’eau de pluie. Le modèle Rocky 400 l est disponible sur Castorama, sur Leroy Merlin ou sur Amazon en couleur Sable, Redstone ou Gris Granit. Retrouvez notre article complet sur le récupérateur Rocky de Garantia.

Le récupérateur d’eau de pluie Woody de Garantia

Le récupérateur d’eau de pluie Garantia Woody est un modèle esthétique en forme de rondin de bois qui se fond facilement dans un jardin. Il a une capacité de stockage de 350 l et est équipé d’un filtre anti-feuilles pour maintenir l’eau propre et claire. Il est également résistant aux intempéries grâce à sa fabrication en polyéthylène de qualité supérieure. Le Woody est simple à installer et se trouve être une option idéale pour les personnes soucieuses de l’environnement, cherchant à économiser de l’eau. Ce récupérateur imitation bois est disponible sur Leroy Merlin, Amazon, Cdiscount ou Castorama. Retrouvez notre article complet sur le récupérateur d’eau de pluie Woody de Garantia.

Le récupérateur d’eau de pluie Belli 650 l imitation mur

Le récupérateur d’eau de pluie Belli a une capacité de stockage de 650 l et est conçu pour collecter et stocker l’eau de pluie de manière efficace. Fabriqué à partir de polyéthylène haute densité, ce récupérateur est résistant aux UV et aux intempéries. Ce qui le rend parfait pour une utilisation au jardin, sur la terrasse ou sur le balcon. Son design moderne et élégant en forme de colonne de pierre, chapeauté d’un petit toit de couleur ocre, s’intègre facilement dans tout type d’environnement extérieur. Le récupérateur d’eau de pluie Belli est équipé d’un filtre à mailles fines, empêchant les débris et les feuilles de pénétrer dans le réservoir et garantissant la propreté de l’eau stockée. Il est également doté d’une vanne de vidange pour faciliter l’évacuation de cette eau. Ce récupérateur imitation bois est disponible sur Leroy Merlin, Amazon ou Castorama. Retrouvez notre article complet sur le récupérateur Belli 650 l.