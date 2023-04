Garantia : Rocky, un récupérateur d’eau de pluie de 400 l imitation mur de pierres

L’hiver dernier, nous cherchions tous à économiser sur l’électricité et les pellets de bois. Les ventes de systèmes tels que ventilateurs de poêles ou réflecteurs pour radiateurs ont vu leurs ventes exploser. En ce début de printemps, ensoleillé au sud et plutôt très pluvieux au nord, ce sont les récupérateurs d’eau de pluie qui ont la cote. À tel point que certaines références sont déjà en rupture, ou avec des délais importants de livraison. En d’autres termes, si vous envisagez l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie, il ne va pas falloir trainer, car une fois les chaleurs arrivées, ils ne seront plus utiles. Nous avons découvert un modèle Garantia, imitation mur de pierre, qui se fond complétement dans le décor, le Rocky 400 l. Présentation.

Découverte du Garantia Rocky 400 l

Le kit Rocky 400 l de Garantia affiche une apparence intéressante qui change des cuves classiques, parfois peu esthétiques. Certes, le but n’est pas d’être mignon, mais utile. Cependant, si l’on peut allier l’esthétisme et la fonctionnalité, c’est plutôt intéressant. Il se décline donc sous la forme d’un récupérateur d’eau de pluie rectangulaire qui s’adosse à un mur. Le collecteur d’eau se trouve sur l’un des côtés, ce qui permet d’utiliser le récupérateur comme support pour quelques plantes par exemple.

Avec une hauteur de seulement un mètre, il procurera un élément de décoration supplémentaire à votre terrasse ou à votre balcon, car il est peu encombrant. Il dispose d’une fonction trop-plein automatique, d’une position été/hiver et se connecte sur une gouttière de 80 ou 100 mm de diamètre, la sortie latérale est de 25 mm. Enfin, il dispose d’un petit robinet sur lequel il est possible de brancher un tuyau d’arrosage par exemple.

Les caractéristiques techniques du Garantia Rocky 400 L

Ce récupérateur d’eau de pluie est livré avec le collecteur de gouttière filtrant Eco gris et le robinet en plastique, imitation laiton.

Marque : Garantia.

Matière : Polyéthylène.

Couleurs disponibles : Sable, Redstone ou Gris Granit.

Contenance : 400 L.

Forme : Rectangulaire.

Longueur : 120 cm.

Largeur : 40 cm.

Hauteur : 100 cm.

Poids : 42 kg.

La marque Garantia est l’un des leaders sur le marché des récupérateurs de pluie. Le modèle Rocky 400 l est disponible sur Castorama, sur Leroy Merlin ou encore sur Amazon en couleur Sable, Redstone ou Gris Granit.

Comment récupérer l’eau de pluie sans récupérateur ?

Les récupérateurs d’eau de pluie sont évidemment les systèmes les plus adaptés pour profiter de l’eau tombée du ciel. Mais parfois, on ne dispose pas de l’espace suffisant pour l’installer ou du budget nécessaire. Il existe quelques techniques simples et peu coûteuses qui seront moins efficaces, mais qui ont le mérite d’exister. Vous pouvez simplement placer des seaux sous les descentes de gouttière, ou encore des bouteilles en plastique coupées et le goulot enfoncé dans la terre.

Une bâche tendue sous l’écoulement permettra aussi de récupérer de l’eau de pluie ou encore un tissu solide. Et si vous habitez une région ou les feuilles de bananier sont présentes, vous pouvez les utiliser aussi en les plaçant sous vos gouttières. Des systèmes beaucoup moins rentables que les récupérateurs d’eau de pluie, mais qui permettent tout de même de récupérer quelques litres.