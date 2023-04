Garantia Vaso, un récupérateur d’eau de pluie design de 220 l en forme de pot de fleurs

L’été est encore loin et les températures de ces derniers jours n’auront pas été très clémentes dans le nord de la France. Cela n’empêche pas certains départements d’être déjà concernés par les restrictions d’eau aussi tôt dans l’année et c’est une première en France. Certains d’entre nous sont déjà équipés de récupérateurs d’eau de pluie, une bonne idée lorsque l’on sait que l’utilisation de l’eau potable sera restreinte. Leroy Merlin propose dès maintenant un nouveau modèle de récupérateur d’eau de pluie, qui sera en stock dès le 10 mai prochain… Ne tardez pas si vous envisagez cet achat, car les récupérateurs d’eau de pluie se vendent comme des petits pains. Découverte du nouveau modèle (aérien) GARANTIA VASO cylindrique graphite, 220 l.

Le récupérateur d’eau de pluie GARANTIA VASO

Ce récupérateur d’eau de pluie se présente sous la forme d’une grande jarre de couleur grise, qui s’adaptera à tous les décors de jardin. Il dispose d’un petit robinet doré qui lui apporte une touche déco. Avec une contenance de 220 l, il suffira à arroser vos potagers, vos plantes, etc. Cette couleur grise fait de lui un objet utile et décoratif, un avantage que n’ont pas tous les récupérateurs d’eau de pluie. Et s’il est aussi décoratif, c’est grâce à son couvercle qui est en fait un bac à plantes, dans lequel vous pourrez mettre des cactus ou des plantes grasses par exemple. Il est donc livré avec le bac à plantes amovible, le géotextile, l’attache murale et le robinet PE imitation laiton. Attention, il sera à vider avant les périodes de gel. Ce récupérateur d’eau de pluie est vendu à 159 € sur Leroy Merlin ou Castorama (déjà en rupture de stock chez Amazon).

Ses caractéristiques techniques :

Dimension : H.120 × l.58 × P.58 cm.

Matière principale : Polyéthylène.

Forme : Cylindrique.

Socle intégré : oui.

Robinet intégré : oui.

Matière du robinet : Plastique imitation laiton.

Traitement anti-UV : oui.

Résiste au gel : non.

Couvercle : non, mais, bac à plante amovible.

Capacité utile : 220 l.

Pièces détachées disponibles pendant deux ans au minimum suivant l’achat.

Hauteur : 120 cm.

Largeur : 58 cm.

Profondeur : 58 cm.

Couleur : Gris Graphite.

Pays de fabrication : Allemagne.

Quels sont les départements déjà concernés par les restrictions ?

Alors que nous ne sommes qu’au début du printemps, 16 départements métropolitains sont déjà concernés par les restrictions d’eau lancées par le ministère de la Transition Écologique. Des restrictions qui arrivent très tôt dans l’année, et qui ne devraient pas être levées avant de longs mois. Les seuils d’alerte et restrictions sont différents selon les départements.

Une partie du département des Bouches-du-Rhône est déjà placée en seuil de crise. Cela interdit toute utilisation de l’eau hors des secteurs prioritaires : santé, sécurité civile, eau potable, salubrité. Il est donc formellement interdit d’arroser les jardins et de remplir les piscines privées. Les piscines publiques sont soumises à autorisation.

Cinq départements sont placés, en partie ou en totalité, en seuil d’alerte renforcée : Oise, Yvelines, Ain, Pyrénées-Orientales, Aude. Pour ces départements, il est interdit de remplir les piscines privées (plus de 1 m³) sauf remise à niveau ou premier remplissage. L’arrosage des espaces verts est également interdit excepté en cas de nouvelles plantations. L’arrosage des jardins est interdit de 11 h à 18 h.

Dix départements sont placés, en partie ou en totalité, en seuil d'alerte : Haute-Saône, Ardèche, Drôme, Vienne, Vaucluse, Gard, Hérault, Var, Alpes-Maritimes, Deux-Sèvres. Dans ces départements, le remplissage et la vidange des piscines privées (de plus d'1 m³) sont interdits, à moins qu'il s'agisse d'une remise à niveau ou d'un premier remplissage. L'arrosage des pelouses et massifs fleuris est purement interdit.

Quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect des restrictions ?

Attention, vous risquez une amende de 1 500 €, si vous remplissez votre piscine ou arrosez votre pelouse. Par ailleurs, s’il vous prend l’envie de recommencer, ce sera 3 000 € en cas de récidive. Il peut donc être judicieux d’opter dès maintenant pour un récupérateur d’eau de pluie. Certes, vous ne remplirez probablement pas votre piscine, mais vous pourrez au moins arroser vos plantations !