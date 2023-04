Un récupérateur d’eau de pluie en forme de tonneau en bois à moins de 200 € sur ces boutiques de bricolage

La récupération de l’eau de pluie est une pratique qui consiste à collecter et à stocker l’eau de pluie tombée sur les toits et les surfaces imperméables, afin de l’utiliser pour différents usages domestiques et extérieurs. La récupération de l’eau de pluie permet de réduire la quantité d’eau potable utilisée pour des tâches qui ne nécessitent pas une eau de qualité supérieure. Ce peut être pour l’arrosage du jardin, le nettoyage de la voiture ou encore les toilettes. Cela réduit la pression sur les ressources en eau douce et préserve cette ressource vitale pour les usages qui nécessitent une eau de qualité supérieure.

Elle permet aussi de réduire les risques d’inondations en diminuant la quantité d’eau de pluie qui ruisselle sur les surfaces imperméables. Et, bien entendu, elle aide à réduire le coût de l’eau dans un foyer. La récupération de l’eau de pluie est donc primordiale, autant pour l’environnement que pour les finances. La marque Garantia, leader depuis plus de 20 ans dans ce domaine, propose un récupérateur d’eau de pluie en forme de tonneau en bois, pour joindre l’utile à l’agréable. Présentation.

Le récupérateur d’eau de pluie tonneau de Garantia

Ce récupérateur d’eau en forme de tonneau reprend tous les codes visuels d’une ancienne barrique en bois, mais il est conçu en polypropylène afin de répondre à la récupération des eaux de pluie. Avec une contenance de 250 l, il conviendra parfaitement aux balcons, terrasses ou petits jardins. Livré avec un robinet en plastique, imitation laiton, il est prêt à être raccordé à votre gouttière. Rappelons que l’écoulement des eaux de pluie peut provenir de n’importe quel toit ou surface, SAUF si ceux-ci sont fabriqués en plaque de fibrociment. Le fibrociment contient de l’amiante, qui s’avèrera ensuite toxique pour les sols arrosés. Le « tonneau » Garantia est traité anti-UV, mais ne résiste pas au gel. Il faudra donc le vider intégralement dès les arrosages terminés. Une idée pour apporter une touche déco à votre extérieur, tout en utilisant l’eau de pluie.

Les caractéristiques techniques du récupérateur « tonneau » de Garantia

Dimension : H.93 × l.65 × P.65 cm.

Matière principale : polypropylène.

Procédé de fabrication : par soufflage.

Socle intégré : non.

Robinet intégré : oui, en matière plastique.

Traitement anti-UV : oui.

Résiste au gel : non.

Accessoires fournis : un couvercle, un robinet PE imitation laiton, un collecteur filtrant eco gris.

Capacité utile : 250 l.

Poids : 13,8 kg.

Pourquoi choisir la marque Garantia ?

Garantia est une marque spécialisée dans les solutions de récupération d’eau de pluie et de gestion de l’eau pour les jardins et les maisons. L’entreprise propose une large gamme de produits, notamment des récupérateurs d’eau de pluie, des filtres, des pompes, des accessoires et des cuves. En choisissant cette marque, vous avez l’assurance de produits de qualité, fabriqués à partir de matériaux durables et de haute qualité, tels que le polyéthylène et l’acier galvanisé.

Cela garantit une longue durée de vie et une résistance aux intempéries. Garantia fabrique aussi des filtres conçus pour éliminer les impuretés et les particules de l’eau de pluie avant qu’elle ne soit stockée dans la cuve. Enfin, la marque propose également des pompes immergées ou de surface, pour pomper l’eau de pluie stockée dans la cuve en vue d’ne utilisation dans le jardin ou dans la maison. Garantia offre par ailleurs une large gamme d’accessoires pour compléter les systèmes de récupération d’eau de pluie tels que des tuyaux, des raccords, des vannes et des collecteurs.

Où acheter ce récupérateur d’eau de pluie ?

Le récupérateur d’eau Garantia Vino brun 250 l est disponibles sur plusieurs boutique d’e-commerce.