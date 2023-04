Bon plan : le récupérateur d’eau de pluie pliable Tectake est en promotion dans ces trois boutiques en ligne

Lorsqu’on veut préserver l’environnement, on pense souvent à réduire l’émission de carbone dans l’atmosphère en oubliant qu’il faut également économiser l’eau. Cette ressource à laquelle on doit la vie est malheureusement épuisable, et pourtant, elle est trop gaspillée. De l’eau potable est utilisée pour remplir la chasse d’eau, arroser les plantes, laver les véhicules, etc. Selon les statistiques, près de la moitié de la consommation quotidienne d’un Français serait considérée comme du gaspillage. De nombreux dispositifs sont ainsi proposés en marché afin d’économiser cette précieuse ressource. Parmi les meilleures solutions figure le récupérateur d’eau de pluie. Ce réservoir existe sous de nombreuses versions, dont un modèle pliable.

Un récupérateur d’eau de pluie pliable ?

Il s’agit d’un modèle distribué par l’entreprise Tectake. Pesant seulement 3,2 kg, le récupérateur est livré chez les clients en étant plié. Cette conception permet à la cuve d’être montée et démontée plus facilement. D’ailleurs, elle est équipée de poteaux, des dispositifs qui contribuent à sa stabilité. Le récupérateur d’eau de pluie pliable est également facile à ranger sans encombrer les espaces de rangement. Ce grand réservoir dispose d’une capacité de 380 l, mais il existe sous de plus petites tailles de 200 l et 250 l. Outre sa structure pliable, le récupérateur d’eau de Tectake dispose également d’autres petits atouts favorisant sa praticité. Il est, par exemple, équipé d’une fermeture à glissière, d’une protection contre les débordements, ainsi que d’un robinet. Il est aussi doté d’un filtre sur sa partie supérieure, préservant l’eau contre les saletés.

Quel est le prix de ce récupérateur d’eau pliable ?

De nombreuses boutiques proposent des promotions sur ce dispositif pour récupérer l’eau pluviale. Le récupérateur d’eau de pluie Tectake (380 l) est disponible chez Leroy Merlin (80,99 € au lieu de 94 €) et sur Amazon (71,90 € au lieu de 73,90 €). La version 750 l est également présente sur Cdiscount (93,98 € au lieu de 119 €).

Que faire des eaux de pluie ?

La loi autorise l’utilisation de l’eau de pluie uniquement hors consommation alimentaire. En intérieur, elle peut servir principalement pour remplir la chasse d’eau des WC et pour laver les sols. Il est autorisé de laver du linge avec de l’eau pluviale, même si l’ANSE a énoncé une mise en garde concernant cette pratique. Il est donc plus prudent de ne pas laver le linge des jeunes enfants et des personnes à risque d’allergie cutanée avec l’eau de pluie. L’usage en intérieur reste cependant interdit, au cas où votre toit contiendrait du plomb ou de l’amiante-ciment. En extérieur, l’eau pluviale est couramment utilisée pour arroser les espaces verts et laver les voitures.

Y a-t-il d’autres règles à savoir concernant la récupération d’eau de pluie ?

Il existe quelques règles à respecter lorsque l’on souhaite investir dans un récupérateur d’eau de pluie :