Une start-up française invente une station d’épuration d’eau de pluie pour balcon et terrasse, le Gravitron

Est-ce la peur de manquer d’eau ou la conscience des usagers qui évolue ? Toujours est-il que les ventes de récupérateurs d’eau de pluie explosent en ce printemps 2023. Dans les magasins de bricolage ou sur les sites de vente en ligne, les récupérateurs se vendent comme des petits pains. Les médias annoncent déjà des jours de canicule qui iront crescendo sur les années à venir. Ceux qui possèdent un jardin s’équipent pour éviter les restrictions estivales éventuelles, mais également par conscience que l’eau potable est une ressource précieuse. Le problème de l’eau de pluie réside dans le fait qu’elle ne soit pas filtrée. Un facteur susceptible d’encrasser les évacuations par exemple, pour le cas de la chasse d’eau. Pour remédier à ce problème, l’entreprise française SimplEAUment invente Gravitron, un système de récupération d’eau de pluie avec filtration intégrée. Découverte.

SimplEAUment, c’est qui ?

Si vous nous suivez, vous connaissez déjà l’entreprise inventrice du système Piscinotron, qui permet de transformer votre piscine en bassin naturel. Basée à Montluel, dans l’Ain, SimplEAUment a été fondée en 2019 par Jérémy Surre, docteur en microbiologie. « Le but de SimplEAUment est de vous proposer une alternative biologique et écologique pour le traitement de l’eau », nous explique-t-on sur le site de l’entreprise. L’idée principale du fondateur étant de proposer des solutions pour filtrer l’eau, afin que celle-ci soit préservée et non dangereuse pour les humains. L’eau de pluie ou les eaux stagnantes peuvent contenir des organismes vivants, voire des produits chimiques, vecteurs de maladies. C’est justement grâce à des organismes vivants qui purifient l’eau, que SimplEAUment a pu inventer un procédé innovant. Piscinotron et Gravitron permettent de retenir les organismes vivants à l’intérieur de filtres brevetés, pour transformer votre piscine en bassin écologique, ou pour purifier l’eau de pluie récupérée.

Gravitron, qu’est-ce que c’est ?

Gravitron est un système de filtration microbiologique des eaux destinées aux sanitaires ou au lavage des sols, destiné aux balcons et terrasses. Concrètement, le système se compose d’un tuyau de remplissage qui s’accroche sur un mur, de préférence près du récupérateur d’eau de pluie. Il se dote également d’un réservoir de 10 l, qui permet d’utiliser instantanément l’eau filtrée. Dans le tuyau de remplissage se trouve un préfiltre amovible à installer à l’entrée du tuyau, un filtre biologique en bas, ainsi qu’un filtre microscopique à la sortie. Vous pouvez choisir de le remplir manuellement avec un arrosoir pour alimenter votre chasse d’eau. Toutefois, vous pouvez aussi l’exposer à l’eau de pluie et laisser faire la nature. Cependant, l’entreprise recommande d’utiliser l’eau filtrée rapidement, et de ne pas la laisser stagner dans le tuyau.

Les recommandations d’usage

Si vous décidiez d’opter pour Gravitron, sachez que filtrer l’eau ne vous autorise pas à la consommer, ni à l’utiliser pour vos activités culinaires, ni encore moins pour la douche. L’eau filtrée par Gravitron se destine au remplissage de la chasse d’eau et au lavage des sols. Elle ne peut pas non plus être consommée par les animaux domestiques. Si vous utilisez l’eau filtrée pour vos WC, il faudra alors installer une chasse d’eau à clapet anti-retour ou fermer votre arrivée d’eau classique. Gravitron fonctionne sans eau et sans électricité, trouvant sa place sur un balcon ou une terrasse par exemple. En savoir plus sur le concept Gravitron, vendu à 110 € pour la version 5 l ou à 115 € pour la version 10 l, rendez-vous sur simpleaument.com.