Piscinotron : cette invention innovante permet de convertir une piscine classique en bassin naturel

Lorsque l’on est propriétaire d’une piscine de jardin, il peut être parfois culpabilisant de se dire que, pour en profiter, il faut y ajouter des produits chimiques. Effectivement, les piscines de jardin nécessitent toutes un entretien régulier, avec un ajout de chlore et d’autres produits désinfectants. Il existe une solution naturelle, consistant à planter des roseaux, mais ce n’est pas possible pour tout le monde. Une jeune start-up, SimplEAUment, a inventé un système de traitement de l’eau innovant, vous permettant de convertir votre piscine en bassin naturel. Une solution écologique, qui doit être installée par un professionnel. Son nom : Piscinotron. Découverte.

Piscinotron, qu’est-ce que c’est ?

Comme indiqué en introduction, Piscinotron est un système innovant qui va permettre de traiter votre eau, habituellement additionnée de produits chimiques. L’idée étant de pouvoir réutiliser le système de filtration existant (filtre à sable, bassin, tuyauterie) en y ajoutant le système inventé par SimplEAUment. Une fois le système installé par un professionnel exclusivement, il n’est plus nécessaire d’ajouter de chlore, de sel, d’oxygène actif ni encore de modificateurs de pH. L’eau de votre piscine devient également un récupérateur d’eau géant, avec lequel vous pourrez arroser les plantes. Avec ce système, agrémenter votre piscine avec quelques plantes est également possible !

Comment fonctionne Piscinotron ?

Un bassin naturel fonctionne grâce à des plantes, qui oxygènent et purifient l’eau. Ces bassins aussi appelés « piscines biologiques » fonctionnent grâce à des bassins de régénération, où la filtration biologique a lieu. Elle est généralement située à côté de la zone de baignade et peut être séparée par une barrière physique ou une séparation en pente douce. Cette zone est conçue pour abriter des plantes aquatiques et d’autres organismes filtrants qui aident à purifier l’eau de manière naturelle. Son problème : prendre les 2/3 de la zone de la piscine.

Inventé par Jérémy Surre, docteur en biologie moléculaire, le système Piscinotron propose un système composé d’organismes vivants microscopiques qui vont purifier votre eau. L’ensemble s’installe sur l’existant, et ne demande aucuns travaux supplémentaires. Il n’est pas plus gros qu’un filtre à sable et trouvera une place dans le local technique. Ce dernier sera, par la même occasion, débarrassé des bidons de produits de traitements. En fin de traitement, les organismes vivants sont éliminés, évidemment, afin d’avoir une eau propre et sûre pour la baignade.

Pourquoi est-ce innovant ?

L’inventeur de Piscinotron se définit comme un éleveur de microbes ! En réalité, le système est un « bioréacteur rempli de bactéries et de petits organismes vivants qui se chargent du nettoyage de l’eau », explique l’inventeur dans une interview accordée au magazine Les Échos. Il se branche simplement après la cartouche de filtration, et coûte entre 2 500 et 4 000 €, selon la grandeur du bassin. Un délai de trois semaines sera nécessaire au bassin pour coloniser le filtre modifié. Quant à l’entretien, un rinçage par semaine suffira, ainsi qu’un changement mensuel de la cartouche. En revanche, le nettoyage du liner sera plus fréquent, notamment pour lutter contre la présence d’algues. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site SimplEAUment. L’idée d’une piscine écologique, avec un bassin existant est plutôt intéressante, non ?