Une chercheuse au CNRS invente un écocatalyseur innovant pour dépolluer les sols par les plantes

Le 21 juin dernier, Claude Grison, chimiste et chercheuse au CNRS de Montpellier, recevait le prix du meilleur inventeur européen 2022. Le prix lui a été remis en Allemagne par l’Office européen des brevets (OEB), dans la catégorie « Recherche », pour son invention concernant ses travaux sur la dépollution des sols par les plantes. L’écologie scientifique est donc récompensée cette année, et c’est assez rare pour être souligné. La chercheuse française qui se présente comme une chimiste citoyenne a inventé des écocatalyseurs végétaux qui fonctionnent à partir de plantes mangeuses de métaux ou de plantes envahissantes. Celles-ci permettent de dépolluer les sols miniers, en créant de nouvelle molécules chimiques. La grande différence étant que ces molécules sont végétales, naturelles et biologiques et non issues de la pétrochimie. Découverte !

Quel est le principe de cette invention ?

L’écocatalyse est un principe qui consiste à restaurer les sols pollués dégradés grâce à des plantes naturellement capables d’accumuler les éléments métalliques de l’eau ou du sol. Ces plantes peuvent ensuite les transformer en molécules chimiques réexploitables dans la chimie, explique le site France3. Lors d’un test de son écocatalyseur sur le ruisseau Rieusec, dans l’Aude, les équipes ont donc utilisé des plantes et le filtre inventé pour dépolluer le ruisseau. Les déchets métalliques récoltés ont ensuite été envoyés en laboratoire, puis revalorisés. Dans une interview à l’AFP, Claude Grison explique le bien-fondé de son procédé par ces mots : “Le potentiel des écocatalyseurs est assez vaste. On peut préparer des médicaments, des molécules pour la biocosmétique ou construire des agents de biocontrôle que l’on synthétise. Tout cela à faibles coûts ce qui est très important économiquement, surtout pour la médecine“.

10 ans de recherches récompensés !

La chercheuse française a mis 10 ans à élaborer son écocatalyseur, mais elle a également créé deux start-ups qui lui permettent d’agir pour l’écologie, d’industrialiser et de commercialiser ses procédés. Pour Claude Grison, ce ne fût pas simple de décloisonner les milieux scientifiques, qui généralement, opposent la chimie et l’écologie. Son but était aussi de faire accepter la compatibilité de ces deux domaines ! Le chimiste travaille sur la molécule, l’écologiste sur la plante, il fallait donc qu’elle prouve que la nature pouvait apporter des solutions à la chimie sans détruire l’environnement. A l’heure actuelle, Claude Grison a déposé plus de 35 brevets au CNRS, et tous tournent autour des molécules d’origine végétales biosourcées.

Deux start-ups pour financer ses recherches

La chercheuse française a créé deux start-ups, qui lui permettent de financer ses recherches. Elle explique désirer “se servir de la nature mais en la respectant, en soutenant des solutions basées sur la nature”. La première start-up s’appelle BioInspire et développe la filière aquatique pour créer des molécules qui seront commercialisées. Celles-ci sont synthétisées par écocatalyse, un procédé innovant qui allie donc écologie et chimie. La seconde start-up porte le nom de Laboratoires Bioprotection et commercialise des répulsifs anti-moustiques, CRUSOE, qui sont à 100% d’origine végétale et permettent de se protéger contre les moustiques, les tiques et toutes les maladies infectieuses que véhiculent ces insectes. Claude Grison rappelle d’ailleurs que la lutte anti-moustiques est reconnue comme un enjeu majeur par l’OMS. En 2021, les laboratoires Bioprotection collaborent avec la start-up Technofounders pour créer un nouveau principe actif original et breveté obtenu à partie de 100% de ressources naturelles. Vous pouvez trouver le CRUSOE sur le site de la marque ou sur Amazon.

