Dans les journaux télévisés, en ce moment, on ne parle que d’eux ! Eux, ce sont les récupérateurs d’eau de pluie. En effet, la sécheresse déjà présente sur certains départements et celle qui s’annonce pour l’été font craindre un manque d’eau. Dans les Pyrénées, les agriculteurs pourraient se voir interdire d’arrosage dans les jours à venir, une catastrophe économique de plus à venir. En revanche, dans le nord de la France, les pluies sont omniprésentes depuis quelques semaines, et c’est peut-être le moment idéal pour s’équiper d’un récupérateur d’eau de pluie. Si vous possédez un grand jardin ou de nombreuses plantes vertes, un réservoir de 650 l sera idéal. Nous vous proposons de découvrir le modèle imitation bois de 650 l fabriqué par la marque française Belli.

Le récupérateur d’eau de pluie Belli 650 l

La taille du récupérateur d’eau de pluie dont vous avez besoin dépend de plusieurs facteurs tels que la quantité de précipitations dans votre région, la taille de votre toit et vos besoins en matière d’utilisation de l’eau. Cependant, en règle générale, un récupérateur d’eau de 650 l peut être utilisé pour une surface de toit d’environ 50-65 m². Ce modèle Belli mesure deux mètres de hauteur et se mariera parfaitement au décor de votre terrasse ou jardin. Fabriqué en polyéthylène soufflé, mais avec un aspect imitation bois, il est plus mignon et tout aussi fonctionnel que les récupérateurs habituels.

Conçu pour résister aux UV, aux variations de température et au gel, il est néanmoins conseillé de le vidanger en hiver. Pour ce faire, il est possible de brancher un nettoyeur haute pression, grâce au trou pré-percé fileté à la base, pour permettre la vidange en hiver et pouvoir mettre un bouchon de vidange. Il est livré avec le couvercle, le kit raccord, le robinet et la fixation murale. Le récupérateur d’eau de pluie Belli 650 l imitation bois est disponible sur Leroy Merlin (229 €), Castorama (239 €) ou Amazon (En rupture de stock).

Les caractéristiques techniques du Belli imitation bois 650 litres

Dimension : H.200 × l.60 × P.60 cm.

Matière principale : polyéthylène.

Forme : rectangulaire murale.

Procédé de fabrication : par soufflage.

Socle intégré : non.

Robinet intégré : oui en plastique.

Traitement anti-UV : oui.

Résiste au gel : oui.

Couvercle : oui.

Accessoires fournis : couvercle – robinet – fixation murale et kit raccord.

Capacité utile : 650 l.

Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue : 5 ans.

Hauteur : 200 cm.

Largeur : 60 cm.

Poids : 26 kg.

Garantie : 2 ans.

Pourquoi choisir Belli ?

Belli est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de systèmes de récupération d’eau de pluie fondée en 1957. Ses collecteurs d’eau de pluie sont conçus pour capter et stocker l’eau de pluie qui tombe sur les toits. Une eau qui peut ensuite être utilisée à diverses fins telles que l’arrosage des plantes, le lavage des voitures et la chasse d’eau des toilettes. Basée dans l’Ain depuis toujours, la marque propose une gamme de systèmes de récupération de l’eau de pluie, notamment des réservoirs aériens et souterrains, des filtres et des pompes. Ces produits sont conçus pour être respectueux de l’environnement, efficaces et faciles à utiliser. En optant pour un système Belli, vous défendez aussi les valeurs de l’entreprise : fabrication française, respect de l’environnement, qualité, réactivité. Toutes les informations sur l’entreprise sont disponibles sur belli-France.com.

Où acheter le récupérateur d’eau de pluie Belli 650 l ?

Le réservoir d’eau aérien Belli 650 l imitation bois est disponible sur ces trois boutiques :