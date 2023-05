Il invente un récupérateur d’eau de pluie et un dispositif contre les fissures des habitations liées à la sécheresse

Désormais, les économies des ressources doivent se faire toute l’année ! En hiver, il faut trouver des astuces pour économiser le chauffage, l’électricité et le bois. Tandis qu’en été, il est plus que vital d’économiser l’eau afin de préserver cette ressource qui se raréfie. Le manque d’eau potable est un problème majeur dans de nombreuses parties du monde. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à de l’eau réellement potable. En France, le réchauffement climatique provoque des sécheresses précoces, qui ne devraient pas aller en s’arrangeant. À Sarreguemines (57), un jeune retraité de 76 ans a inventé un récupérateur d’eau de pluie. Non seulement, ce dispositif lui permet d’être autonome en eau pour l’arrosage de son jardin, mais il lui évite également les fissures de la maison liée à la sécheresse. Découverte.

Quelle est l’invention de cet habitant de Moselle ?

Située rue du Général-Leclerc à Sarreguemines, la maison de Fernand Petremann, fondateur de l’entreprise de nettoyage Est Net, est facilement reconnaissable à sa façade bleue. Une couleur qu’il a choisie pour refléter sa vision écologique et responsable, symbolisant l’eau qu’il s’efforce de récupérer sans relâche. À l’âge de 76 ans, Fernand est un jeune retraité qui ne manque pas de créativité ni d’invention, pour le bien de la planète. En quelques mois à peine, il a eu l’idée d’installer une cuve de stockage de 3,20 m de largeur sur 1,80 m de hauteur dans le sous-sol de sa maison. Cette idée lui est venue alors qu’il construisait une piscine, il y a quelques années.

Comment fonctionne son récupérateur d’eau de pluie enterré ?

La cuve de Fernand Petremann est reliée à un tuyau qui récupère les eaux pluviales. Celles-ci sont ensuite filtrées et débarrassées de leurs impuretés grâce à un épurateur à double filtre. La cuve lui permet de collecter environ 6 m³ d’eau chaque année, pour 1 000 € investis. Cette quantité d’eau récupérée lui sert à arroser son jardin et à alimenter la chasse d’eau de ses toilettes. Récupérer l’eau de pluie ne lui a visiblement pas suffi. En effet, il est à l’origine d’une autre invention : une machine qui lui permet de protéger sa maison des fissures en humidifiant le sol de son terrain.

Quelle est donc cette seconde invention ?

La raison derrière cette initiative est simple : « je voulais protéger ma maison des fissures. J’envoie de l’eau dans un tube creux afin que celle-ci se propage dans la terre », explique-t-il dans une interview accordée au journal, Le Républicain Lorrain. Pour ce faire, il a fait installer un tube en acier rond dans son jardin, enterré à une hauteur de 80 cm près du soubassement de sa maison. Quatre autres tiges devraient être bientôt ajoutées et juxtaposées sur une longueur de deux mètres. Un petit plus qui devrait améliorer l’efficacité du système.

Bien que le coût de cette installation n’ait été que de 400 €, il subsiste un petit problème : l’eau provient du réseau de la ville. « Je n’ai pas encore trouvé de solution. Je vais continuer à améliorer cette installation », a-t-il encore ajouté. Bien qu’il reconnaisse avoir réalisé des économies financières significatives grâce à ses idées écologiques, il constate également que l’eau est devenue une ressource précieuse, comme l’indique le niveau de précipitations affiché sur son pluviomètre. Et avec les pluies soutenues qui ont balayé la Moselle en mars et avril, Fernand a apparemment réussi à faire son stock d’eau gratuite pour l’été.