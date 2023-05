Belli, un récupérateur d’eau de pluie aérien « amphore en terre cuite » décoratif et invisible dans le jardin

Il y a encore quelques années, récupérer l’eau de pluie était réservé aux anciens, qui disposaient de grands futs récupérés dans leurs jardins. Puis, le changement climatique a fait son apparition et nous avons dû nous rendre à l’évidence ! Économiser l’eau devient une nécessité pour l’environnement, mais également pour être assuré de pouvoir continuer d’arroser son potager ou sa pelouse. Dans quelques mois, la France entière pourrait être « interdite d’arrosage », si la sécheresse venait à se réinstaller comme ce fût le cas l’année dernière. Un conseil ? Équipez-vous maintenant d’un récupérateur d’eau de pluie, car les stocks commencent à fondre et certaines références sont déjà en rupture. Nous vous proposons de découvrir le récupérateur d’eau de pluie Belli de 235 l en forme de jarre. Et il est encore disponible… pour l’instant !

Présentation du récupérateur Jarre Belli 235 l

Si vous souhaitez profiter de l’eau de pluie pour arroser vos jardinières ou vos pots de fleurs, le récupérateur Jarre Belli est peut-être fait pour vous. Moulé en forme de jarre ancienne et de couleur terre cuite, il est idéal pour récupérer l’eau en ajoutant une touche décorative à vos extérieurs. Pour un grand jardin, l’idéal est certainement d’en installer plusieurs et de créer votre décoration autour de ces récupérateurs d’eau de pluie, sous forme d’amphores. En installant des chaînes de pluie, par exemple, vous vous offrez le choix de leur emplacement ! Ce récupérateur en forme de jarre contient 235 l d’eau, résiste au gel et aux UV et est livré avec un robinet et un socle. En revanche, le collecteur d’eau n’est pas fourni avec le récupérateur d’eau de pluie.

Toutes les caractéristiques techniques du récupérateur Belli 235 l

Marque : Belli.

Dimension : 146 cm.

Matière principale : polyéthylène.

Forme : amphore.

Robinet intégré : oui.

Traitement anti-UV : oui.

Résiste au gel : oui.

Accessoire fourni : robinet.

Capacité utile : 235 l.

Poids : 11,65 kg.

Couleur : terre cuite.

Fabrication française : oui.

Garantie : 2 ans.

Où acheter le récupérateur d’eau de pluie Belli Amphore 235 l ?

Le collecteur d’eau de pluie Belli Amphore de 235 l est disponible chez Leroy Merlin à 199 € (meilleur prix), chez Castorama à 205 € et sur Amazon (en rupture de stock actuellement).

Comment déterminer la contenance de votre récupérateur d’eau de pluie ?

Généralement, l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie vous garantit l’arrosage de votre jardin ou de vos massifs fleuris. Si vous utilisez aussi l’eau de pluie pour laver votre voiture ou vos sols, ou encore pour alimenter votre lave-linge ou vos toilettes, sa contenance devra évidemment être plus importante. Voici quelques données pour vous aider à choisir la contenance de votre récupérateur d’eau de pluie. La consommation d’eau d’un potager est relativement importante. En effet, la bonne croissance de vos plantes requiert nécessairement près de 100 l d’eau par mètre carré. En comparaison, principalement constitué de fleurs et de gazon, un jardin d’ornement consomme moins d’eau, soit entre 45 et 60 l/m².

Cependant, la taille du jardin est un facteur important pour déterminer la quantité d’eau nécessaire. Un jardin composé généralement de massifs de fleurs et d’arbustes consomme moins d’eau, avec une moyenne de 32 à 42 l/m². Si vous avez des plantes en pot, vous pourrez vous attendre à une consommation d’eau beaucoup plus élevée, car chaque mètre carré de plantes en pot nécessite approximativement 1 300 l d’eau. Ces quantités étant données pour une année (Source GammVert). Bien entendu, ces volumes varient en fonction des conditions météorologiques. Quelques pluies soutenues peuvent permettre de remplir les récupérateurs en quelques minutes parfois.