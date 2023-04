Comment installer un système d’arrosage automatique sur un récupérateur d’eau de pluie ?

Nous avons abordé plusieurs fois les systèmes de récupérateur d’eau de pluie, et au vu des pluies intenses qui balaient le nord de la France depuis quelques semaines, c’est peut-être le moment de s’en équiper ! Vous savez que l’eau de pluie est idéale pour arroser le jardin, laver les voitures ou encore alimenter vos chasses d’eau. Par ailleurs, installer directement un arrosage automatique, dédié à votre potager, sur le récupérateur peut être intéressant. Cette opération est tout à fait possible, avec quelques accessoires à installer directement sur votre récupérateur. L’idée étant de relier votre cuve aérienne ou enterrée à un système d’arrosage automatique tel un goutte-à-goutte pour le potager ou un tourniquet pour votre pelouse. Voici comment faire.

Comment installer un système d’arrosage sur un récupérateur d’eau de pluie ?

L’arrosage automatique sur un récupérateur d’eau de pluie peut être une solution écologique pour arroser votre jardin sans utiliser d’eau potable. Voici quelques étapes à suivre pour installer un système d’arrosage automatique sur votre récupérateur d’eau de pluie, à condition que votre cuve soit suffisamment grande et remplie. Il faut compter environ 40 l d’eau au m² par semaine. Il faut ensuite installer une pompe submersible ou une pompe électrique accrochée au récupérateur. L’ensemble requiert un système de filtration pour enlever les particules et les impuretés de l’eau avant qu’elle ne soit pompée vers le système d’arrosage. Vient ensuite l’installation de votre programmateur sur la sortie de la pompe, puis les goutteurs au pied de vos plantes ou le tourniquet pour la pelouse.

Comment installer la pompe sur votre récupérateur d’eau de pluie ?

Deux types de pompes s’offrent à vous : la pompe submersible et la pompe de surface. La pompe submersible s’installe directement dans le récupérateur d’eau et envoie l’eau à l’aide de la force centrifuge. La pompe de surface s’accroche sur le récupérateur et dispose d’un manche télescopique. Celle-ci aspire l’eau puis la dirige vers la sortie sur laquelle le tuyau d’arrosage est relié. Cette dernière étant plus simple à installer, prenons l’exemple de la Pompe GARDENA 2000/2 18 V P4A. Avec un débit de 2 000 l /h, une pression de 2,0 bars et une autonomie maximale de 65 min, la pompe est très puissante pour arroser et évacuer l’eau sur une longue durée.

Cette petite pompe s’installe très facilement et se révèle parfaite pour un système de goutte-à-goutte. Vous pouvez manuellement déclencher ce dernier ou le relier ensuite à un système d’arrosage automatique. La pompe GARDENA 2000 fonctionne sur une batterie 18 V Li-Ion / 2,5 Ah et s’équipe d’un disjoncteur thermique de sécurité. Vous trouverez cette pompe autour de 150 € sur Amazon, Leroy Merlin ou Castorama.

Installer le programmateur du système d’arrosage automatique

Que ce soit pour un récupérateur d’eau ou une arrivée d’eau classique, l’arrosage automatique ne change pas. Vous devrez donc installer votre programmateur directement à la sortie de la pompe, qui commandera les électrovannes en fonction des horaires d’arrosage que vous aurez choisis. Libre à vous ensuite d’installer un tourniquet pour gazon au bout de votre tuyau, ou un système de goutte-à-goutte pour chaque plante de votre jardin ou de votre potager. Plusieurs modèles de programmateurs sont disponibles sur Leroy Merlin, Castorama ou Amazon.

Installer le goutte-à-goutte pour votre arrosage

L’installation est un peu longue et fastidieuse, car il faut enterrer les tuyaux, puis installer une buse d’arrosage à chaque pied de plante. Une fois l’installation réalisée, c’est un vrai gain de temps et l’assurance d’un jardin ou d’un potager toujours arrosé avec de l’eau de pluie. Attention cependant à couper le système si l’eau venait à manquer dans votre cuve ! Vous trouverez des systèmes d’arrosage automatique dans tous les magasins de bricolages et sites de vente en ligne, Castorama, Amazon ou Leroy Merlin par exemple.