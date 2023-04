Comment récupérer l’eau de pluie pour remplir sa piscine ?

L’eau de pluie est une ressource naturelle qui tombe du ciel, permettant d’arroser son jardin et de laver sa voiture. Grâce à un système de récupérateur enterré, elle peut aussi servir à alimenter votre chasse d’eau ou votre lave-linge. Et s’il est interdit de l’utiliser pour la consommation, elle peut tout à fait servir à remplir votre piscine. Avec les restrictions d’eau qui s’annoncent pour les mois à venir, il est fort probable que vous ne puissiez pas utiliser l’eau du réseau pour remplir votre piscine. Récupérer l’eau de pluie pour remplir sa piscine, c’est possible et l’on vous explique comment faire !

Pourquoi utiliser l’eau de pluie pour remplir sa piscine ?

La réponse est assez évidente puisque cela engendrera de substantielles économies sur votre facture d’eau. Mais, cela permettra aussi d’économiser l’eau potable, une ressource rare et précieuse, qui n’est pas inépuisable. Utiliser l’eau de pluie pour sa piscine est donc, avant tout, un geste écologique par lequel vous préserverez les nappes phréatiques notamment. Cependant, avant de remplir votre piscine avec de l’eau de pluie, il est évidemment nécessaire que celle-ci soit traitée, car l’eau qui tombe du ciel est acide et possède un pH trop bas. Elle doit aussi être désinfectée au chlore, afin d’obtenir une qualité suffisante pour que vous puissiez y barboter sans risque.

Comment procéder pour utiliser l’eau de pluie pour votre piscine ?

Avant de commencer vos travaux, renseignez-vous auprès de votre mairie, de votre région ou de votre agglomération. Certaines proposent des aides financières, à l’installation de récupérateur d’eau de pluie, aérien ou enterré. La condition étant généralement que l’installation soit réalisée par un professionnel évidemment. Le remplissage de votre piscine avec de l’eau de pluie dépendra du volume de celle-ci. Il est souvent plus simple de compléter le niveau avec de l’eau de pluie. Les réservoirs de stockage ne permettent généralement pas un remplissage total de la piscine.

Une fois votre piscine remplie avec de l’eau de pluie, ou en complément, il faudra immédiatement procéder au traitement de l’eau. Le récupérateur d’eau de pluie devra, de préférence, être semi-enterré et en béton. Ce qui permettra de réguler le Ph de l’eau de pluie. Avant de plonger dans votre eau de pluie, il faudra réaliser une analyse complète de l’eau, qui aura traversé un filtre en entrée d’alimentation de piscine. En fonction du résultat de vos analyses, vous devrez ajouter des produits pour rééquilibrer et assainir votre eau de bassin.

Comment fonctionne un récupérateur d’eau de pluie ?

Que ce soit pour remplir votre piscine ou arroser votre jardin, tous les récupérateurs fonctionnent sur le même principe. L’eau est collectée via un système de gouttière, qui dirige l’eau vers le filtre de votre récupérateur. Ce filtre va éliminer tous les premiers débris (feuilles mortes, brindilles, etc.). L’eau filtrée est ensuite stockée dans le réservoir enterré ou aérien, construit en béton, plastique ou acier inoxydable. Le réservoir peut ensuite être équipé d’un robinet ou d’un tuyau qui permettra son utilisation. Les récupérateurs d’eau de pluie enterrés sont généralement équipés d’une motopompe qui permettra de puiser l’eau de pluie et d’arrêter le remplissage quand le niveau maximal sera atteint. L’eau de pluie pour remplir sa piscine, ce sont de belles économies en perspective, même si cela demande un peu d’organisation !

