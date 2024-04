Les Petites Voyageuses, des mini caravanes Teardrop vraiment pas comme les autres

Qui a dit que voyager devait forcément se faire à l’intérieur d’une caravane luxueuse, avec le confort d’un hôtel 5 étoiles ? Certainement pas le fabricant français qui porte ce joli nom : Les Petites Voyageuses. Cette entreprise familiale basée à Mazé dans le Maine-et-Loire, produit de drôles de petites caravanes en forme de larmes ! Pimpantes et joyeuses, elles donnent tout simplement envie de partir sur les routes, à l’aventure, comme un escargot qui aurait sa maison sur le dos. L’année dernière, présentées lors du 6ᵉ Camper Van Week-end de Brissac-Quincé, elles avaient déjà conquis le public. J’ai choisi de vous présenter « La Petite Boussole » mais d’autres modèles aux noms évocateurs sont disponibles : « Petite Vadrouille », « Petite Pompette » ou « Petite Campeuse ». Invitation au voyage assurée ! Découverte.

Petit topo du concept Les Petites Voyageuses !

Ah qu’elles sont jolies les mini caravanes de Mazé-Milon (49), c’est la première phrase qui me vient à l’esprit pour vous parler de ces petits bijoux ! Toutes rondes, en bois verni, conçues avec des matériaux nobles, elles « ont de la gueule » c’est une certitude. Les amoureux des looks vintage tomberont forcément sous leur charme. Et, pour ceux qui voudraient les tester avant d’acheter, elles sont aussi disponibles à la location.

Focus sur le modèle « La Petite Boussole »

Si j’ai flashé sur ce modèle, c’est peut-être parce qu’elle me rappelle le printemps. Toute de jaune d’or vêtue, elle procure une atmosphère rétro, vintage, pop, mais surtout chaleureuse. L’intérieur lui aussi, présente de petites touches d’un jaune bouton d’or, qui invite à l’aventure. Ce qui est certain, c’est que vous ne passerez pas inaperçu en tirant cette mini caravane derrière votre voiture. D’ailleurs, à ce sujet, la Petite Boussole, comme ses acolytes, se tracte avec un simple permis B : vous chargez, vous accrochez, vous partez à l’aventure, c’est simple, non ?

Un petit tour à l’intérieur de la Petite Boussole ?

Ce n’est pas un hôtel de luxe, néanmoins, vous aurez tout le confort nécessaire pour vous reposer et savourer les bons moments ! Pour le repos, l’espace couchage se compose d’un lit douillet de 135×195 cm qui se plie et se déplie. S’il fait trop chaud, une ventilation et un toit ouvrant sont prévus, ainsi qu’une porte de chaque côté, et une fenêtre avec volet intégré. La Petite Boussole est la mini caravane parfaite pour les accros à la lecture puisqu’elle dispose de deux liseuses et de deux spots. Vous pourrez aussi installer un enfant en bas âge, grâce à une tablette en chêne qui propose un couchage supplémentaire.

Un petit tour dans la cuisine ?

Dans la cuisine, qui est aussi un poste important lorsque l’on voyage, vous ne manquerez de rien dans La Petite Boussole. Accessible par l’extérieur, la cuisine propose un plan de travail en chêne, un évier avec une cuve de 30 l, un frigo/congélateur de 40 l et un grand tiroir de rangement. En matière d’accessoires, elle dispose d’une barre LED lumineuse, de deux prises électriques, de rangements coulissants pour la vaisselle et les essentiels et de deux lumières extérieures de chaque côté des portes. Pour en savoir plus sur La Petite Boussole, c’est par ici. Et, pour découvrir les autres modèles conçus par Les Petites Voyageuses, rendez-vous sur le site officiel. Et, vous ? Que pensez-vous de ces mini caravanes ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .