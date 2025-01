Aucta Sycamore, une caravane luxueuse et atypique dotée d’une fenêtre panoramique

inTech est une jeune entreprise américaine réputée pour ses caravanes compactes et légères. Ayant été fondée en 2010, elle se démarque par ses produits qui allient robustesse et design futuriste. La toute nouvelle Aucta Sycamore ne déroge pas à la règle. Elle met d’ailleurs l’accent sur la polyvalence, l’innovation et le confort. Ses dimensions impressionnantes en font une solution idéale pour les familles et les voyageurs à la recherche d’une exceptionnelle expérience de camping à temps plein. En effet, il s’agit du plus grand modèle de la gamme Aucta de la marque. Comme indiqué en début d’article, inTech a opté cette fois-ci pour une conception à deux essieux.

Conçue pour tout le monde

« L’Aucta Sycamore change véritablement la donne pour inTech […] Nous avons conçu cette unité en pensant aux familles. Nous avons créé un espace qui passe en douceur d’un dortoir fonctionnel à un bureau efficace, tout en conservant les caractéristiques luxueuses qui ont fait la réputation d’inTech », a déclaré Keith Fishburn, directeur des ventes de l’entreprise. La remorque se distingue avant tout par sa fenêtre panoramique. À cela s’ajoute une coque entièrement en fibre de verre montée sur un châssis en aluminium. Cette conception soignée assure une grande robustesse tout en limitant le poids. Côté aménagement, l’Aucta Sycamore a également de quoi impressionner les plus exigeants.

Une remorque polyvalente

La nouvelle caravane se caractérise notamment par son espace de couchage arrière conçu dans un souci de polyvalence. Ce compartiment accueille des lits superposés qui peuvent facilement se transformer en un bureau pratique pour les travailleurs à distance. On y trouve aussi une entrée secrète qui peut servir de point d’accès pratique pour le chargement pendant le voyage. La chambre principale, elle, se trouve à l’avant. Elle comporte un téléviseur de 32 pouces et un lit double de 203 × 152 cm. Trois imposantes fenêtres offrent une vue imprenable sur l’extérieur. Pour couronner le tout, inTech a prévu une table de chevet de chaque côté du lit.

Un accent sur le confort

La partie centrale de la caravane fait office de salon et de salle à manger. Elle comporte un canapé, une table escamotable et un téléviseur de 40 pouces. Un espace de couchage supplémentaire pour une ou deux personnes s’y trouve également. En tout, l’Aucta Sycamore peut donc accueillir jusqu’à six individus. Le côté gauche de la section centrale abrite une cuisine qui comprend une plaque de cuisson à deux brûleurs, un grand évier, un réfrigérateur/congélateur de 283 L et un four à micro-ondes à convection. La remorque est en outre équipée d’un système de climatisation à deux unités, d’une fournaise de 25 000 BTU pour le chauffage et d’un chauffe-eau à gaz GPL.

Pour l’alimentation électrique, il est question d’une batterie au lithium de 200 Ah, d’un panneau solaire de 400 W et d’un onduleur de 2 kW. Enfin, pour ce qui est de son prix, sachez que l’Aucta Sycamore coûte à partir de 80 150 dollars (~77 800 €). Plus d’infos : intech.com. Êtes-vous adepte du caravaning ? Et que pensez-vous de cette version luxueuse proposé par inTech ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .