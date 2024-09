GT39 : Living Vehicle dévoile une caravane de luxe bardée de panneaux solaires pour vivre hors réseau

Vous envisagez une vie nomade, toujours sur les routes, mais sans vous départir de votre confort quotidien ? La vie en van aménagé, c’est cool, mais le confort n’est pas toujours au rendez-vous pour de longs séjours. L’entreprise américaine Living Vehicle, a peut-être de quoi réaliser votre rêve de voyager à travers un pays comme les États-Unis, dans un cocon luxueux et connecté. Le fabricant de caravane basé à Santa Barbara, en Californie, vient de dévoiler le GT39, l’alliage d’un yacht de luxe, sur roues, et d’une caravane ultra-luxueuse. Le prix n’a pas été communiqué, et vous comprendrez rapidement qu’il ne doit pas être accessible à toutes les bourses. Embarquement immédiat pour la découverte de la GT39, je vous préviens : ça décoiffe !

La vie nomade version grand luxe

Sur les images de démonstrations, on aperçoit le monstrueux Tesla Cybertruck tracter la GT39, qui, comme toutes les caravanes de l’enseigne, est électrique. Il faut effectivement ce type de véhicule pour tirer ce monstre de la route ! Avec ses 12 mètres de long, et sa coque métallisée, elle en jette la GT39, c’est certain. Quant à son poids, il est de 7,257 tonnes, vous risquez de le sentir passer dans les montées ! En termes d’accueil, elle est capable de proposer suffisamment d’espace pour six personnes, en utilisant le salon majestueux et sa banquette comme lit d’appoint. Les fondamentaux sont conservés avec un lit king-size (quand même) et une banquette convertible. Pour le reste, je vous invite à découvrir son intérieur.

Du luxe à tous les étages !

Si vous avez déjà visité le yacht d’un milliardaire ou regardé un reportage à la télé, ce qui est plus probable, la GT39 est semblable au luxe que l’on peut y trouver… Une hauteur sous plafond de 2,4 m vous accueille, même si vous êtes basketteur de la NBA ! Les planchers sont conçus en bois franc, et tous les rangements sont fabriqués en aluminium, probablement pour alléger le poids total.

Les électroménagers sont aussi dernier cri, ultra-perfectionnés, et vous disposerez aussi d’un énorme écran cinéma de 70 pouces et même d’une cheminée électrique avec illusion de flammes ! Terminons la description avec une cuisine de chef attachée à un bar qui sert également d’espace de travail et la salle de bain avec des toilettes sèches et une douche à panneaux de teck.

Et, bien sûr, elle est aussi totalement autonome !

Ce yacht sur roue vous rendra complètement autonome puisqu’elle embarque 5 kilowatts de panneaux solaires sur le toit, et un générateur de secours hybride de 72 kWh ! De plus, la GT39, conçue pour une utilisation prolongée sur la route, est équipée pour garantir un confort optimal en toute saison grâce à sa climatisation quatre saisons. Elle intègre par ailleurs une technologie de maison intelligente pour une gestion simplifiée des équipements, ainsi qu’une connectivité Internet via Starlink, le service de satellite d’Elon Musk, procurant une connexion fiable, même dans les zones les plus reculées.

Si ce modèle vous intéresse, Living Vehicle accepte les commandes, mais le prix reste confidentiel, et un devis personnalisé est disponible sur demande sur livingvehicle.com. Et, vous ? Que pensez-vous de ce luxueux modèle de caravane ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .