Polydrops P21, une caravane électrique, luxueuse et futuriste en forme de « poisson »

Le monde du camping ne cesse d’évoluer, et nos tentes canadiennes ou caravanes vintage sont bien loin… Aujourd’hui, les caravanes se font ultralégères et prennent des formes aérodynamiques assez hallucinantes ! Bref, la technologie est passée par là et permet la création de caravanes plutôt futuristes. Avec la Polydrops P21, le constructeur de caravanes californien, ne fait pas dans la dentelle ! Ce nouveau modèle se veut être l’un des plus légers et des plus géométriques du marché actuel. Après plusieurs modèles réservés aux couples, plutôt petites, la P21 détonne puisqu’elle permet de loger toute la famille, dans un design en forme d’aile aérodynamique. Un petit tour de la P21 ? C’est parti.

Une caravane étonnante, vue de l’extérieur

Polydrops s’agrandit avec la toute nouvelle P21, une remorque familiale qui, pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, porte un nom de modèle correspondant à sa longueur. En effet, c’est en référence à sa longueur de 6,4 m (21 pieds) qu’elle a été baptisée, ajoutant 2,3 m de plus que pour les modèles précédents. Son physique dénote aussi par le fait qu’elle soit fabriquée en aluminium nu, à l’aspect satiné. Pour réussir cet exploit, les ingénieurs de Polydrops ont laissé le logiciel de dynamique des fluides computationnelle (CFD) guider sa conception. Le résultat est assez surprenant, on dirait une goutte d’eau vue du dessus. Personnellement, je trouve qu’elle ressemble à un gros poisson, l’avant et l’arrière étant rétrécis par rapport à la partie centrale.

Une caravane électrique, évidemment !

Polydrops est LE spécialiste des caravanes « tout électrique » et la P21 ne déroge pas à la règle, avec une batterie de 5 kWh qui permet l’alimentation complète. Ainsi, à l’intérieur, on retrouve, une pompe à chaleur/climatisation et une table à induction. De plus, elle s’équipe d’un système de charge solaire de 1 300 W qui alimente la batterie tout au long du voyage. Dans cette caravane, seuls quelques meubles sont fixes, comme le lit principal arrière queen-size, le salon-salle à manger convertible intégré et la console de rangement à côté de la porte. Le reste se présente sous la forme de caisson modulable, que l’on peut choisir ou non.

Des modules intelligents

Nous n’avons pas tous les mêmes besoins en matière de camping, certains préféreront une cuisine, et utiliser les sanitaires du camping. D’autres opteront au contraire pour un module salle de bains, le seul chez Polydrops qui dispose d’un robinet et d’un réservoir d’eau douce. Le modèle cuisine, lui, ne dispose pas d’évier ni de robinet. Vous l’aurez compris, l’entreprise a tout misé sur la forme aérodynamique de la P21, offrant une caravane hors du commun, optimisée pour les voitures électriques.

Les précommandes sont possibles…

La Polydrops P21 est disponible en précommande, contre un acompte de 100 $ pour une livraison possible au dernier trimestre 2024. Néanmoins, nous ignorons si la France est éligible à la livraison. Le prix de vente final est fixé à 38 900 $ soit 35 638 €. Voici maintenant les caractéristiques techniques de cet engin futuriste :

Batterie : 5 kWh

Panneau solaire : 1300 W

Contrôle du système : écran tactile 7″

Télécommande Bluetooth

Prise d’alimentation à quai : 30 A

Prises de courant : deux près du lit + une près du lit de l’enfant

Contrôle du climat : refroidissement 5 100 BTU

Chauffage : 6 100 BTU

Longueur totale : 6,4 m

Largeur hors tout : 1,73 m

Capacité de couchage : 4

Poids sec : 544 kg – 816 kg en fonction des modules choisis

Hauteur totale : 2,29 m

Lit : 147 cm x 203 cm

Hauteur intérieure : 1,83 m

Pont de rangement frontal : 147 cm x 151 cm

Rangement sous le lit : 0,23 m³

Rangement arrière extérieur : 0,5 m³

Vous souhaitez en savoir plus sur cette caravane plutôt futuriste ? Rendez-vous sur le site officiel : polydrops.com. Que pensez-vous de cette caravane plutôt futuriste ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .