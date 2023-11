XP19 : Polydrops dévoile une mini caravane Teardrop futuriste, intégrant un système de récupération d’énergie

Après la caravane teardrop P17, la société Polydrops, spécialisée dans la conception et la fabrication de caravanes, présente son nouveau modèle : la XP19. Celle-ci se distingue par son système de climatisation hors réseau, alimenté par l’énergie solaire. Derrière sa conception aérodynamique, élégante et futuriste, ce nouveau modèle propose divers avantages, aussi bien en termes de confort que de consommation d’énergie. Conçue en aluminium composite, la structure serait plus robuste et légère, bénéficiant également d’une isolation améliorée. La remorque caravane intègre également plusieurs systèmes de récupération d’énergie pour les déplacements hors réseau.

Un espace mobile équipé d’un panneau solaire 460 W

La XP19 est équipée d’un panneau solaire de 460 W, qui récolte continuellement l’énergie gratuite du soleil, même lors du déplacement. Cela lui permet d’assurer un approvisionnement continu en énergie et de fournir une alimentation hors réseau à tous les équipements, où qu’elle soit. L’entreprise Polydrops a souligné qu’avec ce nouveau modèle, elle souhaite procurer un confort maximal aux utilisateurs à tout moment et en tout lieu, tout en privilégiant les énergies renouvelables afin de préserver l’environnement. Pour information, la capacité de production d’énergie du panneau solaire 460 W équipant cet espace mobile est quatre fois plus élevée que celle des caravanes Teardrop standard. Il n’est plus ainsi nécessaire d’utiliser des panneaux solaires pliables. La XP19 est parfaite pour se déconnecter de la civilisation, vivre dans la nature et récolter directement les ressources du soleil.

Un espace mobile alliant confort et praticité

Le XP19 est conçu pour procurer un confort maximal en toute saison, grâce notamment au système de climatisation hors réseau alimenté par l’énergie solaire. En été comme en hiver, cette mini-remorque révolutionnaire procure un confort thermique optimal, et cela, sans utiliser des appareils de chauffage au propane/diesel, néfastes pour la santé. Le confort est assuré grâce aux différentes fonctionnalités et aux divers équipements disponibles : coussin chauffant, table de cuisson à induction, matelas triple, éclairage LED blanc chaud, rangement dans des casiers, réservoir d’eau douce de 15 l, etc.

Et pour couronner le tout, il est possible de gérer l’ensemble du système grâce au contrôleur à écran tactile. Ce panneau de commande centralisé permet aux utilisateurs de surveiller toutes les informations nécessaires du système et de le contrôler du bout des doigts ou à distance en se connectant avec leur Smartphone. Les utilisateurs disposent de tout le nécessaire pour camper en toute sérénité et en toute aisance avec la XP19.

Une forme aérodynamique robuste et élégante

Concernant son design, à fois la robuste, fluide et élégant, Polydrops s’est entre autres inspirée des véhicules blindés et des voitures de sport emblématiques. Cet espace mobile est construit en aluminium composite, connu pour sa solidité, sa durabilité et sa légèreté. Ce matériau procure à la XP19 une résistance accrue aux intempéries, tout en ayant une bonne isolation. Sa forme aérodynamique, quant à elle, a été pensée pour réduire la résistance de l’air, facilitant son déplacement. L’entreprise Polydrops affirme que la XP19 bénéficie d’un aérodynamisme supérieur et unique.

De plus, sa taille compacte facilite son accès aux parkings souterrains dans les immeubles résidentiels et son stationnement dans des emplacements plus classiques. La mini caravane est conçue par Kyunghyun Lew et Jieun Cha pour répondre aux besoins des explorateurs urbains en quête de confort en pleine nature. Plus d’informations : polydrops.com. Que pensez-vous de cette mini caravane ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .