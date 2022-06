Polydrops P17, une remorque de camping en forme de larme “géométrique”, légère et parfaitement pensée

Vous rêvez d’une petite remorque confortable pour partir découvrir de nouveaux paysages sans vous encombrer de superflu ? Nous vous invitons à découvrir la nouvelle remorque de la marque de camping-car Polydrops, qui vient de lancer la P17… Une petite remorque tout confort et très légère qui peut être tracter par n’importe quel véhicule, électrique et hybride compris ! Les fondateurs de la marque Kyunghyun Lew et Jieun Cha la présentent comme une refonte complète de leur concept original… Ils se sont notamment concentrés sur l’isolation, un point qui fait souvent défaut sur les remorques de ce style. Une isolation parfaite, des rangements polyvalents et une ressemblance frappante avec le rover Perseverance, voici le portrait de le petite P17 de Polydrops ! Selon le fabricant, elle est d’un “confort inégalé quelles que soient les conditions météorologiques”. Découverte.

Une isolation à toute épreuve et une batterie puissante…

Polydrops annonce avoir tout misé sur l’isolation. Et il est vrai que parfois, dans ces petites remorques aux fines parois, les nuits peuvent s’avérer très fraîches. Ils ont donc opté pour une valeur d’isolation R-41 qui élimine chaque port thermique et minimise les fuites d’énergie. La P17 s’équipe d’une batterie LiFePOn, d’un onduleur à onde sinusoïdale pure de 1000 W et d’un panneau solaire de 130 W (optionnel). Ce qui permet toutes les fantaisies ou presque en matière d’électricité. Elle peut même se connecter à Starlink partout dans le monde. Parfaite donc pour le télétravail au bout du monde, ou dans un coin totalement perdu !

Une remorque légère et polyvalente

Grâce à son tout petit poids de 372 kilos à vide, elle peut être tractée par n’importe quel véhicule, qu’il soit thermique, électrique ou hybride. La remorque en forme de larme de Polydrops a été étudiée par le Computational Fluid Dynamics de Polydrops. Cette étude affirme que la zone frontale de forme ronde crée une traînée de pression excessive en raison de l’angle de l’air à grande vitesse provenant du véhicule tracteur. L’avant de la P17 est optimisé pour fendre l’air à haute pression et réduire la poussée de l’air.

Un petit tour à l’intérieur s’impose !

A l’intérieur de la P17, on trouve un matelas de 1.37 mètres sur 1.98 mètres, ce qui permet le couchage de deux adultes assez facilement. Dans la cuisine, de nombreux rangements sont prévus pour optimiser l’espace et transporter les équipements de camping comme la table pliante ou les chaises. A l’avant peuvent se ranger les toilettes portables, indispensables pour les bivouacs loin de la civilisation. La kitchenette offre un meuble PassThru qui permet d’y accéder depuis la cabine ou depuis l’extérieur; un genre de passe plat de camping qui peut s’avérer très utile dans un petit espace.

Les caractéristiques techniques de la Polydrops P17

Les dimensions :

Longueur extérieure : 3.47 mètres

Largeur extérieure : 1.52 mètres

Hauteur extérieure : 1.37 mètres

Avec galerie de toit : 1.29 mètres

Avec galerie de toit et auvent : 1.60 mètres

Longueur intérieure : 1.98 mètres

Largeur intérieure : 1.37 mètres

Hauteur intérieure : 96, 52 centimètres

Poids à vide : 372 kilos

Les finitions extérieures

Finition en aluminium anodisé clair

Porte de rangement avant avec serrure

Portes de style papillon avec serrures

Porte de hayon arrière avec serrure

Charnières de porte de qualité marine

Ventilateur de toit

Marqueurs latéraux

Feux arrière Glo-Light

Éclairage de la plaque d’immatriculation

Les finitions intérieures

Isolation de 22 centimètres (jusqu’à R-41)

Matelas à trois plis

Intérieur FRP blanc durable

Lumière LED

Stockage PassThru

Le prix de la P17 débute à 16 990 $. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Polydrops.