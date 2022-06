Happier Camper, HC1 : une petite remorque nue et modulaire qui s’équipe avec des blocs “LEGO”

La marque Happier Camper est l’une des marques américaines en vogue en matière de petites remorques intelligentes et multifonctionnelles, qui allient les styles vintage et contemporain. En 2022, ils proposent un nouveau modèle de remorque en fibre de verre : la Happier Camper HC1. Nouveaux équipements mais poids légers (environ 800 kilos), elle est surtout personnalisable à souhait en s’adaptant à une sélection pratiquement illimitée de plans d’étage au moyen de blocs de construction modulaires et d’accessoires. La HC1, c’est un peu un LEGO géant qui se destine aux campeurs qui recherchent une structure légère et compacte sans pour autant rogner sur le confort. Présentation.

Le concept de la HC1

La HC1 offre une flexibilité révolutionnaire dans une coque ultra-légère. Elle est livrée avec un intérieur doté du système Adaptativ… La coque offre un immense hayon, une grande porte d’entrée, des ailes de roues classiques, des fenêtres panoramiques et un plancher en fibre de verre (nid d’abeille). Vous allez ensuite pouvoir modifier votre agencement grâce à ce fameux système Adaptativ, des composants modulaires, qui vont vous permettre d’ajuster votre remorque en fonction de vos besoins. Le système intérieur hautement flexible Adaptiv™ permet de personnaliser votre remorque comme bon vous semble. Ainsi, vous pourrez la laisser nue pour transporter des marchandises, l’aménager en camping-car pour votre séjour ou pourquoi pas en chambre d’hôtes dans votre jardin.

Quels sont ces modules complémentaires ?

La HC1 peut être équipée de la cuisine et la salle de bains sur le modèle de base. Mais vous pouvez également les ajouter vous-même grâce aux blocs complémentaires disponibles… On trouve ainsi la Roadshower extérieure, composée d’une kitchenette multi-blocs, des toilettes sèches ou encore un bloc complémentaire qui permet de vivre hors réseau le temps d’un bivouac.

La technique Adaptativ

Adaptiv™ est un système modulaire qui n’utilise ni colle, ni vis, ni rivet, un peu comme les LEGO d’ailleurs. Les blocs modulaires sont rotomoulés et s’adaptent parfaitement aux rainures du plancher en fibre de verre en nid d’abeille. Les bases de table intégrées, les anneaux d’arrimage en D montés sur le cadre, et les drains bien placés offrent commodité et facilité d’utilisation.

Voici la liste des cubes modulaires existants :

Cubes modulaires et couvercles de comptoir;

Coussins enveloppants et moulants (avec tissu Sunbrella®);

Dessus de table gigogne, panneaux de sol, base de table de patio extérieur;

Extension de comptoir flip-n-lock pour la kitchenette;

Cube de kitchenette avec branchements d’eau propre et grise;

Cube réfrigérant;

Système de toilettes à chasse d’eau sèche à la fine pointe de la technologie;

Composant de couvercle de toilettes;

Quincaillerie de verrouillage des parois latérales et des cubes…

D’autres blocs modulaires sont disponibles ou en cours de développement.

Les caractéristiques techniques de la HC1

Pour résumer, la HC1 est donc flexible et ultralégère, se remorque avec la plupart des véhicules standards, possède un intérieur modulaire adaptatif, peut accueillir jusqu’à 5 personnes, peut devenir hors réseau et alimentée à l’énergie solaire et tient dans une seule place de stationnement La remorque HC1 de base démarre à 35450$ (33700€) et le pack premium qui comprend tous les modules cités précédemment ainsi qu’un forfait solaire, deux supports de suspension rabattables, trois lampes de lecture à col de cygne, un WC Dry Flush avec couvercle, deux pochettes de hayon arrière, un store suspendu et deux bases de patio coûte lui 42450$ (40354€). Plus d’informations que le site Happier Camper !