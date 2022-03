Sofrinov et Oozwood : un kit d’assemblage “LEGO” pour fabriquer une maison de jardin en palettes usagées

Si vous êtes des adeptes du Upcycling ou Recyclage en français, vous avez peut-être déjà fabriqué un salon de jardin, des jardinières, ou tout autre construction avec des palettes de bois… Les palettes de bois sont un matériau de premier choix lorsqu’il s’agit de réaliser des constructions. Souvent gratuites, assez faciles à trouver, elles permettent toutes les réalisation, y compris des cabanes ou des abris de jardin… En revanche, construire une grosse structure avec des palettes peut se révéler assez compliqué et parfois coûteuse. On imagine rarement le nombre de clous et de vis qu’il faut pour assembler tous ces morceaux de bois ! L’entreprise française, Sofrinnov a développé il y a quelques années, un système d’assemblage baptisé Sylcat, qui permet de monter 100 m² de palette en une journée, en les assemblant comme des LEGO géants ! Présentation.

L’assemblage Sylcat c’est quoi ?

Sylcat ce sont des pièces fabriquées en pin ou peuplier qui vont permettre de fixer les palettes les unes ou autres, sans aucune vis, ni clou. Jean-Claude Escriva, le concepteur du système Sylcat, explique dans une interview accordée au site 18h39.fr : « Sylcat est venu du besoin de construire de manière écologique en utilisant du bois et des produits recyclés » La France fabrique environ 50 millions de palettes chaque années, et si certaines sont consignées et réutilisées, la plupart sont jetées, dès lors qu’elles ont été vidées. Jean-Claude Escriva a donc eu l’ingénieuse idée de créer ce système d’assemblage, afin de faciliter la construction à ossature bois en la rendant accessible au plus grand nombre. Ce système permet également de ne pas utiliser de vis en métal, et de préserver la ressource bois.

Comment ça marche ?

Le procédé existe depuis cinq ans, et il a déjà permis de construire des hébergements de loisirs, ainsi qu’un immense hangar de 330 m², en quelques jours seulement ! Concrètement, il existe plusieurs pièces d’assemblage qui vont permettre d’emboîter les palettes les unes sur les autres. “On pourrait aller jusqu’à construire une maison”, estime Jean-Claude Escriva. En effet, ces murs peuvent être isolés avec de l’ouate de cellulose ou de laine de bois par exemple. Un pare-vapeur et un pare-pluie doivent être ajoutés pour l’étanchéité, ainsi qu’un bardage extérieur et des panneaux d’OSB à l’intérieur pour la finition.

Les différentes pièces de l’assemblage

Concrètement, il existe 5 pièces d’assemblage classées de A à E. Le Sylcat A est disposé sur les extrémités de la structure au sol et au plafond. À l’intérieur de la ligne fermée par deux Sylcat A, viennent s’insérer les Sylcat C qui forment les lignes de sol et de plafond. Viennent ensuite les Sylcat B qui s’installent aux extrémités de chaque ligne de palettes, entre chaque B, il faut aligner les Sylcat D qui permettent d’assembler les palettes à la verticale… Le Sylcat E, lui, s’installe à l’extrémité de chaque ligne, et consolidera la structure à la verticale. Des kits sont disponibles avec le nombre exact de Sylcat pour le nombre de palettes qui seront utilisées pour un mur. Par exemple, pour un mur avec 4 rangées de 3 palettes, il faut

4 Sylcat A

6 Sylcat B

4 Sylcat C

6 Sylcat D

8 Sylcat E

Qui plus est le système Sylcat est démontable mais durable. Ce qui permet, pour une pièce saisonnière (cuisine d’été, studio à louer) de démonter facilement la structure pour la remonter l’année suivante ! Un chantier facile, sans engin lourd, avec très peu de découpe de bois ou d’utilisation de vis et clous.. Pour réaliser un mur en palette avec Sylcat, il vous faut une visseuse, un maillet, une scie, un niveau et une ficelle et quelques heures devant vous ! Pour toute demande de renseignements ou devis, vous pouvez contacter Sofrinov ou Oozwood sur leurs sites Internets respectifs, le siège de l’entreprise se trouve en Haute-Garonne. sofrinnov.com / oozwood-aura.fr