Insolite : cette petite tente trampoline peut également faire office d’abris de jardin

Petits ou grands, il est un objet que nous aimons tous tester quand il se présente à nous… Cet objet prend beaucoup de place, se met généralement dans un jardin, sert surtout à s’amuser comme des fous, et parfois à pratiquer du sport… Il est formé d’une armature en métal, et d’un immense tapis tendu… rebondissant ! Nous voulons évidemment parler du trampoline, un indétrônable des jeux d’extérieurs ou parc d’attractions pour les enfants… Ce que l’on sait un peu moins, c’est qu’il est tout à fait possible de transformer un trampoline en tente d’appoint… Et avec cette tente insolite, nul besoin de matelas, le tapis doit être très confortable, portant, pour passer une excellente nuit… Une toile de tente pour trampoline, cela existe vraiment et en voici le preuve !

Une tente un peu spéciale !

La tente pour trampoline est une toile de tente conçue spécialement pour venir couvrir la totalité du plateau sur lequel nous sautons. Disponibles en plusieurs dimensions (305 cm / 366 cm etc…), cela ressemble un peu aux bâches que l’on dispose sur les piscines en fonction de leurs diamètres. Si vous avez la flemme de construire une cabane dans les arbres, opter pour une tente de trampoline devrait faire son effet auprès des enfants… A l’évidence, l’enjeu sera de toucher le plafond de la tente ne nous leurrons pas !

Comment se fixe la tente de trampoline ?

La tente de trampoline ne vient pas seulement se poser sur le tapis rebondissant ! Elle se fixe directement sur l’armature métallique du trampoline, il n’y a donc aucun risque qu’elle ne s’envole ou qu’elle se décroche… Ses usages peuvent être multiples… Le premier auquel on pense, c’est évidemment pour créer un nouvel espace de jeu aux enfants, mais pourquoi ne pas imaginer autre chose ? A condition de ne pas être trop regardant sur la stabilité du sol, on peut tout à fait imaginer un coin pour se reposer ou se détendre, à l’ombre, au calme, comme dans une bulle. Le soir venu, avec un petit éclairage LED bien pensé, le trampoline peut se transformer en pièce de lecture, ou en chambre pour une nuit d’été à la belle étoile… Cela vous évitera aussi d’avoir à sortir les piquets de la canadienne et abîmer votre pelouse si les enfants décidaient de camper dans le jardin… En quelques minutes, ils peuvent bénéficier d’une immense tente qui ferme et qui « saute » !

Combien ça coûte ?

Plusieurs modèles de tente de trampoline, disponibles en France existent… Le prix varie en fonction du diamètre de votre trampoline… Comptez 249€ pour un modèle en 306 cm et 299€ pour un modèle en 366 cm, les deux tailles les plus fréquentes en matières de trampoline… En France, ces tentes sont vendues par Divazur, spécialiste des produits de plein air et de loisirs basé à Vallauris (06). Pour être honnête, si nos enfants étaient encore en âge de faire du trampoline, nous aurions probablement investi dans cette tente de trampoline…

Cela nous aurait peut-être évité les sempiternels montages et démontages de canadiennes pour un weekend dans le jardin, qui généralement se finissait vers minuit avec un tonitruant : on a peur dans le jardin, il y a des bruits partout ! Des nuits en camping dans le jardin avortées, qui auraient peut-être durées un peu plus longtemps avec cette tente de trampoline… On adore l’idée pas vous ?

Tente pour trampoline 305 cm