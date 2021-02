Comment faire du sport à la maison sans se ruiner ?

Le sport à la maison : une pratique chère et encombrante

Depuis des mois maintenant, les salles de sport sont fermées au public. Seuls les professionnels peuvent profiter des équipements mis à disposition… Pour certains, le sport est une drogue dont ils peuvent avoir du mal à se passer. Mais les accessoires de sport et notamment de musculation peuvent vite revenir très chers…

Et prendre beaucoup de place à la maison. A moins d’avoir une pièce dédiée à la musculation, un vélo d’appartement dans le salon fait un peu tâche ! Il existe pourtant de nombreuses manières de fabriquer des agrès sans se ruiner. Découvrez comment recycler certains matériaux en haltères ou transformer votre bicyclette en vélo d’appartement !

Un vélo en vélo d’appartement

Nous vous avions déjà parlé de ce dispositif appelé Home Trainer. Il permet de transformer votre vélo pour en profiter à l’intérieur grâce à un simple kit qui l’immobilise. Ce kit se monte sur n’importe quel vélo possédant des roues de 26 à 28 pouces. Le kit se fixe sur la roue arrière du vélo et le maintient au sol. Vous pouvez désormais pédaler sur votre vélo mais dans votre salon. Les sensations sont les mêmes que sur route : le système fait que plus vous pédalez vite, plus le vélo offre de la résistance.

Il est pratique car amovible et peut se ranger facilement. Son seul bémol, le prix ! Il faut compter environ entre 200 et 300€ pour transformer son vélo en vélo d’appartement mais il existe de nombreux dispositifs équivalent bien plus abordables et surtout bien moins chers qu’un véritable vélo d’appartement. N’hésitez pas également à chercher un code promo sur Radins.com, il n’y a pas de petites économies !

Fabriquer des haltères légers

La méthode avec des bidons de lait consiste à remplir un bidon avec une poignée de sable, gravier ou béton. La poignée sert d’emprise et vous permet de vous muscler rapidement. Parfaits pour les triceps, biceps, épaules, lunges ou squats ! Si vous n’avez pas de sable, vous pouvez toujours les remplir d’eau !

Avec le confinement, vous avez un stock de conserve ? Utilisez-les pour vous muscler ! Si votre famille est nombreuse et que vous possédez de grosses boîtes de conserves, c’est encore mieux… Et aucun problème pour consommer le produit après votre séance de musculation

Des haltères légers très faciles à réaliser avec des bouteilles en plastique… Même si elles ne sont pas recommandables pour l’environnement, nous avons tous des bouteilles en plastique. Même punition que pour les bidons de lait, remplissez de sable ou gravier et poussez sur les bras !

Les mêmes bouteilles mais attachées ensemble peuvent également servir d’appareil de musculation. Soulevez 5 ou 6 bouteilles pleines de gravier devrait vous aider à remuscler les mains et les avant-bras… Et si vous souhaitez des haltères plus lourds, mélangez de l’eau avec du sable, effet garanti !

Médecine-Ball et paquets de féculents !

D’autres appareils de musculation peuvent être conçus avec trois fois rien.

Un médecine-ball lesté avec un vieux ballon de basket ball… Simplement en le remplissant de sable et en collant une rustine sur le trou qui aura servi à le remplir.

et en collant une rustine sur le trou qui aura servi à le remplir. Dans tous les foyers, il existe un sac de « chaussettes célibataires » que l’on traîne parfois des années ! Utilisez-les pour vous muscler les poignets… Encore une fois en les remplissant de sable, cailloux ou autres objets lourds. Il suffit ensuite de faire un nœud, une couture ou deux bandes de velcro pour pouvoir les remplir à nouveau… Ou les remettre à vos pieds ! Pensez à entourer la manche de la chaussette autour de votre poignet pour une meilleure prise !

Comme pour les conserves, utilisez vos stocks de paquets de riz ou haricots secs pour soulever des poids. Alors certes, ce sera trop léger pour les pros, mais pour débuter c’est parfait.

Si vous avez une vieille veste de chasse ou de pêche criblée de poches, remplissez-les de poches elles-mêmes remplies de sable… Non seulement vous pourrez faire des pompes, mais la sudation devrait être au top !

Et si vous utilisiez l’espace de votre logement ?

Il y parfois des meubles, des portes, ou des recoins qui peuvent être transformés en appareils de musculation sans que cela ne vous coûte un bras. Il existe une multitude d’accessoires qui vont vous permettre de transformer votre maison en une salle de sport escamotable.

La barre de traction pour encadrement de porte se fixe de chaque côté et vous permet de réaliser vos mouvements en toute sécurité. Veillez seulement à fixer correctement la barre et le poids que celle-ci peut supporter.

Dans le même ordre d’idée, il existe des barres de traction que l’on peut fixer sur un mur intérieur ou extérieur… Le plus de ces accessoires étant que l’on peut les enlever quand on ne les utilise pas.

De petits accessoires peu onéreux mais très efficaces

Muscler les bras et le dos c’est essentiel, mais qu’en est-il quand il s’agit de remuscler un quadriceps amoindri par une opération ou une entorse ? Il existe aussi de petits accessoires largement accessibles pour récupérer de la masse musculaire après un traumatisme des membres inférieurs.

Les bandes élastiques ont le vent en poupe, pour moins de 20€ , ces bandes colorée peuvent servir à muscler tout le corps mais particulièrement les cuisses et les jambes. A chaque couleur de bande correspond une force de résistance. Il suffit de les passer autour des cuisses et de réaliser des mouvements d’écarts. Ces bandes élastiques sont d’une efficacité redoutable si elles sont utilisées fréquemment.

, ces bandes colorée peuvent servir à muscler tout le corps mais particulièrement les cuisses et les jambes. A chaque couleur de bande correspond une force de résistance. Il suffit de les passer autour des cuisses et de réaliser des mouvements d’écarts. Ces bandes élastiques sont d’une efficacité redoutable si elles sont utilisées fréquemment. Le ballon géant est recommandé pour muscler en douceur le dos et les cuisses… En poussant avec les pieds pour faire rouler doucement le ballon et en retenant la chute, on muscle presque sans s’en rendre compte la totalité de la musculature des jambes.

La corde à sauter est à posséder absolument pour un programme de musculation. En choisissant de préférence une corde à sauter de sport, vous musclerez vos jambes, vos fessiers, mais aussi votre dos, vos épaules… Bref, une dizaine de minutes de saut à la corde, c’est un corps d’athlète assuré !

Si vous avez de la place ou un jardin, investissez dans un petit trampoline, il est un excellent moyen de rendre le sport ludique… Sautillez sur votre trampoline de plus en plus haut, de plus en plus fort et veillez à une réception parfaite… Vous ferez du sport en vous amusant.

Mais le plus économique des sports se trouve peut-être dans votre maison, avec un investissement nul ! Faites le ménage en serrant les fesses, passez l’aspirateur au pas de course et frottez le sol avec énergie… Si vous avez des escaliers, qui vous empêche de monter et descendre pendant une demi-heure ? Le sport n’est pas forcément onéreux, il suffit peut-être de vouloir pour pouvoir ?

Quelques mouvements simples à faire à la maison

Evidemment tous ces mouvements sont de vrais exercices de sport, mais en les faisant à la maison, ils sont totalement gratuits… Economisez de l’argent en réalisant ce petit programme plutôt sympathique !

Les pompes : tout le monde les connaît mais encore faut-il les faire correctement. Pour pomper, il faut placer les mains espacées à la perpendiculaire des épaules… Tendez les jambes et pompez !

Les squats : pieds écartés, il suffit de fléchir les jambes en poussant les fesses en arrière. Une fois les cuisses parallèles, remontez et recommencez !

Les fentes : une jambe en arrière, tendue, l’autre en avant, pliée… Flexion, extension, musculation !

Les abdos crunch : allongé sur le dos, jambes fléchies et mains derrière les oreilles. Gainage des abdominaux garantis.

Après tous ces conseils pour faire du sport chez vous sans dépenser un centime, vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas avoir un corps musclé. Si les salles de sport ne réouvrent pas d’ici là, pensez à la plage cet été, cela vous motivera peut-être ! Enfin sachez que si tous ces accessoires ne vous donnent pas envie de vous y mettre, il reste la solution la plus économique : de bonnes baskets et une petite course à pied autour de chez vous ! Vous n’avez vraiment plus aucune raison de dépenser vos économies pour faire du sport !