Confinement : comment transformer sa bicyclette en vélo d’appartement ?

Confinement oblige, les Français doivent rester chez eux. Pour ceux qui ont l’habitude de faire du vélo, il existe heureusement des alternatives pratiques pour continuer à s’entrainer pendant le confinement : il y a par exemple des kits qui permettent de transformer n’importe quel vélo classique en vélo d’intérieur (du moment qu’ils ont des roues de 26 à 28 pouces et 700C).

Home Trainer : De quoi s’agit-il ?

Ces kits vous permettent d’immobiliser votre vélo au sol de route pour en faire un vélo d’appartement. Comme l’engin fait du sur place, vous pourrez ainsi pédaler et vous entraîner aussi longtemps que vous le voulez sans avoir à sortir de chez vous.

Le dispositif se fixe sur la roue arrière du vélo pour maintenir solidement l’engin au sol, en veillant toutefois à ne pas entraver sa rotation lorsque vous pédalez. Il s’agit d’un système de résistance à fluide qui offre des sensations vraiment proches, voire identiques, du cyclisme sur route. Plus vous pédalerez vite, et plus la résistance va augmenter et vous donner du fil à retordre. Préparez-vous ainsi à mettre votre corps à l’épreuve et à transpirer comme jamais !

Quels dispositifs choisir ?

Veillez à choisir un dispositif solide et de qualité. Privilégiez un kit composé d’un support avec axe de serrage rapide pour le moyeu arrière et pour la roue avant. Dans tous les cas, choisissez un « Home Trainer » à fluide, doté d’une structure en métal résistante.

Avec ce type de dispositif, vous pourrez parfaitement immobiliser fermement votre vélo pour une utilisation en toute sécurité : vous ne risquez donc pas de vous écrouler en cas de mouvement brusque, ils sont pensés pour rester 100 % sûr et stable en toutes circonstances. La plupart peuvent même supporter une charge maximale de 120 kg !

Installation facile et rapide

Les kits ont été spécialement pensés pour vous faciliter la vie : le système de montage/démontage est à la fois simple et rapide. De plus, l’appareil est livré avec une notice parfaitement détaillée en images pour vous aider à en équiper votre vélo en seulement quelques mouvements.

En plus d’être vraiment facile à installer, pas de réglages compliqués, le dispositif s’adapte automatiquement à votre niveau de pédalage ! En bonus, son mécanisme de résistance à fluide fait un minimum de bruit. Et pour ceux qui n’ont pas beaucoup de place chez eux, nous avons affaire à un équipement pliable et peu encombrant que vous pourrez ranger facilement dans un coin, mais aussi transporter partout avec vous.

