Pivot : il invente un lit qui se transforme en salle de gym à domicile

Depuis plusieurs mois maintenant, le sport n’est plus au centre des intérêts du gouvernement… Les salles de sport sont à nouveau fermées, et les clubs de sport n’accueillent que les enfants… Ajoutons à cela le télétravail qui nous fait osciller entre notre bureau et notre canapé.

Mais ajoutons encore les fêtes de fin d’année qui arrivent avec leurs repas bien caloriques… Il se pourrait qu’au prochain déconfinement, les kilos se soient amoncelés… N’oublions pas non plus que le confinement est propice à tester des tas de recettes, plutôt sucrées… Bref il va falloir s’y remettre et trouver des astuces pour reprendre le sport !

Certains amateurs de fitness ont développé des trésors d’ingéniosité pour pratiquer à domicile… Transformation de garage, barres sur les portes, bouteilles d’eau en guise d’haltère, tapis de course, les idées ne manquent pas. Et c’est aussi, à cause de ce confinement que la startup britannique PIVOT inventa le Home Gym & Bed, un étonnant concept financé sur kickstarter !

Cet étonnant matériel de sport se destine à ceux qui n’ont pas l’espace pour construire une salle de sport ! Et il s’adapte sur l’un de leurs modèles de lit : le Murphy ! Le lit Murphy c’est un lit rabattable créé par la société PIVOT, très pratique dans les studios notamment. Un lit confortable mais peu d’emprise au sol puisqu’il se relève électriquement.

Un ingénieux système fixé sur le sommier

Pour pouvoir faire du sport « en chambre », ils ont fixé sur le sommier des barres de traction et deux pieds centraux. Une fois le lit replié contre un mur, l’accès aux agrès est simple et efficace. Le lit PIVOT coûte 1000€ environ et si l’on en croit le constructeur, il est le plus solide lit existant !

Il vaut mieux s’il sert d’appareil de musculation ! La start-up conseille de le fixer au mur si vous avez l’intention de faire des mouvements de traction horizontaux. Et ils ont même prévu un support de smartphone pour pouvoir suivre des coachings en ligne !

Vous n’avez plus aucune raison de ne pas vous remettre au sport ! Cela fera-t-il partie de vos bonnes résolutions 2021 ? En attendant que les salles de sport soient de nouveau accessibles ?

Plus d’infos :

Designer / inventeur : Pivot

Site officiel : pvt.fit

Page Facebook : pivotfitnessuk

Page YouTube : PIVOT Fitness

Projet Kickstarter : pivot-bed