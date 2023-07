Tramproueline, l’étonnante invention de Karl Normandin qui facilite le déplacement des trampolines de jardin

Ça y est, vous avez cédé au dernier caprice de votre enfant et avez acheté un magnifique trampoline qui trône au milieu du jardin ! Votre enfant s’éclate, bondit, effectue des saltos arrière dignes des plus grands acrobates et vous vous réjouissez de votre achat. Puis, vient le moment où le trampoline commence à vous gêner, à prendre de la place dans le jardin, vous empêchant d’installer votre serviette pour votre séance de bronzage. Le problème du trampoline, c’est qu’il est plutôt encombrant et lourd et que, pour le déplacer, il faut le démonter, puis le remonter. Un inventeur canadien, Karl Normandin, a trouvé le moyen de déplacer son trampoline grâce au Tramproueline, une drôle d’invention qui peut avoir toute son utilité ! Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Karl Normandin, originaire de Shawinigan, réside à Saint-Boniface avec sa conjointe et leurs trois enfants depuis six ans. Après avoir passé trois années à essayer de déplacer leur trampoline, il a réalisé à quel point cette tâche pouvait être ardue, nécessitant une force considérable, surtout lorsqu’on est seul. L’automne dernier, son ami et voisin lui a demandé de l’aider à déplacer son propre trampoline, ce qui l’a fait réfléchir à l’absence d’un système facile pour accomplir cette tâche. À l’aide de recherches sur Internet, Karl a constaté qu’il n’existait aucun système simple et fixe répondant à ce besoin. Cette réalisation l’a motivé à concevoir un système fixe qui serait à la fois facile et pratique pour tout le monde, que ce soit une personne âgée ou en de moins bonne condition physique.

Le Tramproueline, qu’est-ce que c’est ?

L’inventeur a donc travaillé sur un concept de levier en bois avec une roue. En quelques semaines, il est parvenu à valider ce principe et son invention fonctionnait à merveille. Il décide alors de se lancer dans l’aventure professionnelle avec son invention et engage un ingénieur pour la finaliser. Après avoir créé des dessins informatiques pour concevoir la quincaillerie en aluminium, ils ont fabriqué 7 à 8 prototypes pour parvenir au résultat final. Depuis sa création, l’inventeur a vendu des Tramprouelines un peu partout au Québec et aux États-Unis.

Il est d’ailleurs en attente de brevet pour son invention, qu’il commercialise grâce à la société Produits JFL qu’il a fondée. Le fonctionnement est très simple puisqu’il suffit de l’insérer sous les deux pieds opposés du trampoline pour le déplacer. Le Tramproueline se présente sous la forme d’un levier en métal sur lequel se trouve une petite roue. Il suffit donc d’installer le Tramproueline, puis de soulever le trampoline et de le faire rouler, comme on pourrait le faire avec un diable par exemple. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site tramproueline.ca.

Mais au fait, qui a inventé le trampoline ?

Le trampoline est une invention américaine, créée par George Nissen, un gymnaste, et Larry Griswold, son entraîneur. En 1934, le jeune gymnaste n’a que 16 ans, mais il imagine un accessoire qui lui permettrait de s’entraîner et de divertir les enfants lors des camps d’été. Ensemble, ils construisent un premier prototype avec du fer, une toile et des ressorts en caoutchouc, invention qui sera commercialisée dès 1941. George et Larry fondent alors l’entreprise Griswold-Nissen Trampoline & Tumbling Société à Cedar Rapids dans l’Iowa et lancent leur invention. Depuis, nous connaissons le succès de cette invention bondissante et amusante ! Le Tramproueline n’est pas encore disponible en France, mais si l’envie vous prend de sauter comme un cabri dans votre jardin, de nombreux modèles de trampolines sont disponibles sur Decathlon, Cdiscount ou Amazon.