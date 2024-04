Anker SOLIX : la batterie électrique résidentielle et ses panneaux solaires sont à prix cassé (-500 €)

Votre dernière facture d’électricité vous a scotché sur votre chaise ! Et, pour cause, certains ont découvert des factures exorbitantes, suite à la fin du bouclier tarifaire. La hausse a été générale puisque le prix de base a augmenté, le ministère de l’Économie s’est même fendu d’un communiqué pour expliquer ces hausses. Vous vivez en appartement, et vous pensez donc que vous n’avez d’autre choix que de subir cette hausse, et par conséquent de faire avec les augmentations futures ? Erreur, vous aussi, sur votre balcon, vous allez pouvoir produire de l’électricité et alimenter vos appareils en veille, par exemple. Et, ce sera peut-être grâce à la marque Anker, qui lance le 6 mai prochain, le kit solaire SOLIX pour rendre, enfin, l’électricité verte, accessible à tous. Je vous la présente immédiatement. Bonne nouvelle ! Si vous passez votre commande pour le kit solaire Anker SOLIX, vous pourrez profiter d’une remise de 500 € avec le code promo WS24HES5. Cela signifie que le prix final sera de 1 598 € au lieu de 2 198 €, mais dépêchez-vous, il ne vous reste que quelques heures pour en bénéficier ! Pour commander, rendez-vous sur le site officiel anker.com.

Présentation du kit solaire SOLIX par Anker

Avant d’entrer dans les détails de la présentation et vous donner les caractéristiques techniques de chaque élément, sachez que ce kit est également adapté au camping. Lors d’un bivouac en montagne, ou en rase campagne, ce kit vous assurera une production d’électricité pour vos appareils comme votre smartphone ou vos appareils rechargeables. Le kit solaire Anker SOLIX Solarbank propose une solution complète et durable pour la production d’énergie renouvelable. Avec une puissance de 820 W et une capacité de batterie de 1 600 Wh, il est conçu pour une utilisation Plug and Play, ce qui signifie que vous pouvez installer l’ensemble du système en seulement deux heures.

La batterie domestique LFP est équipée de cellules capables de résister à 6 000 cycles de charge, assurant une durabilité exceptionnelle. Grâce aux différents angles et emplacements possibles, la production d’énergie est maximisée pour une efficacité optimale. Vous pouvez surveiller en temps réel les performances du système grâce à l’application Anker, et l’utiliser sur un balcon, au sol, ou en camping, en fonction des supports d’installation choisis. En moyenne, vous pouvez économiser jusqu’à 262 € par an sur vos factures d’électricité, faisant de cet investissement un choix judicieux pour les économies à long terme. Ce qui revient à un amortissement en six ans si vous profitez de l’offre promotionnelle en cours.

Toutes les caractéristiques techniques des panneaux solaires

Rendement : 23 %

Technologie PV : PERC

Garantie de performance : 84,8 %

Garantie panneau solaire : 12 ans

Durée de vie panneau solaire : 25 ans

Puissance panneau solaire : 410 W

Dimensions panneau solaire : 1722 × 1134 × 30 mm

Poids panneau solaire : 20,5 kg

Certification résistance eau/poussière : IP68

Connecteur : Compatible MC4

Puissance de sortie PV max.

Micro-onduleur : 600W/800W

Plage de suivi MPPT micro-onduleur : >99,5 %

Courant entrée max : 20×2

Voltage sortie AC : 230 V

Toutes les caractéristiques techniques de la batterie de stockage

Capacité : 1 600 Wh

Type de batterie : LiFePO4

Connexions sans fil : Bluetooth, Wi-Fi, 2,4 GHz

Port d’entrée : MC4

Puissance d’entrée (charge) : 800 W max.

Courant d’entrée : 20 A max.

Plage de tension : de 11 à 60 V

Port de sortie : MC4

Puissance de sortie nominale (décharge) : 800 W max.

Courant de sortie : 20 A max.

Température de charge : de 0 à 55℃

Température de décharge : de -20 à 55℃

Dimensions : 420 × 232 × 240 mm

Poids : 20 kg

Indice d’étanchéité : IP65

Si vous commandez votre kit solaire Anker SOLIX avec le code promotionnel WS24HES5, vous bénéficierez d’une réduction de 500 €. Le prix final sera donc de 1 698 € au lieu de 2 198 €, mais vous avez uniquement quelques heures pour en profiter ! Pour passer commande, rendez-vous sur le site officiel anker.com. Allez-vous vous laisser tenter par ce kit solaire SOLIX, en promotion ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez